Navio em circulação no Mar Negro em Cernavoda, na Roménia, perto de onde foram atingidos os cargueiros nesta terça-feira (13).
Navio em circulação no Mar Negro em Cernavoda, na Roménia, perto de onde foram atingidos os cargueiros nesta terça-feira (13).Foto: EFE/EPA/Robert Ghement
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Dois cargueiros atingidos por drones no Mar Negro. Bulgária aponta suspeitas à Rússia

Um dos navios afundou-se e o outro ficou danificado nos ataques, que provocaram pelo menos 13 feridos. Governo búlgaro convocou a embaixadora russa e pediu apoio à NATO.
Nuno Tibiriçá
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A Bulgária suspeita que a Rússia esteja por trás de dois ataques com drones contra navios mercantes no Mar Negro, que provocaram o afundamento de um cargueiro e danos num segundo, na madrugada desta terça-feira, 13 de outubro. Segundo informações da agência EFE, pelo menos 13 marinheiros ficaram feridos.

Apesar das suspeitas, o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, reconheceu que ainda não existem provas conclusivas sobre a autoria dos ataques.

"Não temos provas sólidas e claras para imputar responsabilidades a nenhuma das partes, mas a lógica aponta para a Federação Russa", afirmou o governante, que convocou a embaixadora russa para prestar esclarecimentos.

Os dois incidentes ocorreram perto das águas territoriais da Bulgária. O cargueiro Azov Concord, com bandeira de São Vicente e Granadinas, afundou-se a cerca de 27 quilómetros da costa, quando navegava da Roménia para a Turquia. As autoridades confirmaram o resgate de um marinheiro, mas não divulgaram o número total de pessoas a bordo.

No segundo ataque, o navio Chelsea 3, de propriedade ucraniana e bandeira de Malta, ficou danificado quando seguia em direção à Roménia. Os 15 tripulantes foram resgatados, três dos quais com ferimentos ligeiros, e transportados para o porto de Varna.

Os ataques surgem apenas uma semana depois de outros dois cargueiros terem sido atingidos na mesma região. A 6 de outubro, o Alfa Watan afundou-se, deixando dez marinheiros desaparecidos, enquanto o Able sofreu danos graves. Neste último caso, os 18 tripulantes foram resgatados com vida.

Perante a sucessão de incidentes, Radev informou a União Europeia e a NATO e pediu o reforço da vigilância aérea e marítima na região. O primeiro-ministro, que classificou os ataques como inaceitáveis, anunciou ainda que pretende discutir a situação com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Navio em circulação no Mar Negro em Cernavoda, na Roménia, perto de onde foram atingidos os cargueiros nesta terça-feira (13).
Dois navios atacados por drones na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro
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