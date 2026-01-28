Relatório indica que vítimas da guerra na Ucrânia podem chegar em breve aos dois milhões

Um relatório divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) mostra que o número de soldados mortos, feridos ou desaparecidos em ambos os lados da guerra na Ucrânia é atualmente de 1,8 milhões e pode chegar aos dois milhões até à primavera, com a Rússia a sofrer quase 1,2 milhões de baixas – incluindo até 325.000 mortes de militares, entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2025 –, mais perdas do que qualquer outra grande potência em qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. “Apesar das alegações de ganho de influência no campo de batalha na Ucrânia, os dados mostram que a Rússia está a pagar um preço extraordinário por ganhos mínimos e está em declínio como grande potência”, pode ler-se no relatório do CSIS, assinado por Seth G. Jones, presidente do Departamento de Defesa e Segurança deste think tank, e Riley McCabe, do Programa de Guerra, Ameaças Irregulares e Terrorismo.O documento aponta ainda que a Ucrânia, tendo um exército mais pequeno e uma população menor, tenha sofrido entre 500.000 e 600.000 baixas militares, incluindo até 140.000 mortes.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta quarta-feira, 28 de janeiro, que esta estimativa não pode ser considerada “informação fidedigna” e que apenas o Ministério da Defesa russo está autorizado a fornecer informações sobre perdas militares. Os dados do CSIS foram compilados através da análise do CSIS, dados publicados pelo site de notícias independente russo Mediazona em parceria com a BBC, estimativas do governo britânico e entrevistas com funcionários governamentais.Estes números surgem a menos de um mês do quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia e numa altura em que decorrem negociações para a paz entre EUA, Rússia e Ucrânia, enquanto prosseguem os combates no terreno. .Kremlin disponível para organizar encontro entre Putin e Zelensky em Moscovo. O Kremlin manifestou esta quarta-feira abertura para organizar uma reunião entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, desde que o encontro tenha lugar em Moscovo, garantindo condições de segurança para Volodymyr Zelensky. Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andry Sibiga, já havia afirmado que Zelensky está disponível para se reunir com Putin, com o objetivo de desbloquear os principais pontos das negociações de paz.Esta quarta-feira também, o presidente ucraniano disse ter identificado áreas que precisam de ser analisadas com mais profundidade no acordo com os EUA sobre a recuperação pós-guerra. “O trabalho com o lado americano está a progredir ativamente e, do lado ucraniano, estamos a trabalhar com a máxima eficiência”, escreveu Zelensky no X..Negociações trilaterais já começaram em Abu Dhabi. Quem é quem nas delegações da Rússia, Ucrânia e EUA?.Negociações entre EUA, Ucrânia e Rússia continuam esta semana