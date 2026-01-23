Negociações trilaterais já começaram em Abu Dhabi. Quem é quem nas delegações da Rússia, Ucrânia e EUA?

Quase quatro anos depois da invasão russa da Ucrânia, Abu Dhabi é o palco das primeiras negociações trilaterais entre os enviados de Moscovo e Kiev e os negociadores norte-americanos. "As negociações começaram esta sexta-feira em Abu Dhabi e estão programadas para continuar ao longo de dois dias, como parte dos esforços contínuos para promover o diálogo e identificar soluções políticas para a crise", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos.Russos enviaram militares, enquanto a equipa ucraniana tem um perfil mais político, o que mostra o que cada lado espera das negociações e poderá complicar um eventual acordo.Rússia - Igor KostyukovA equipa de negociação russa é liderada pelo diretor de inteligência militar (GRU), o almirante Igor Kostyukov. Nascido em 1961, foi adido militar na Grécia antes de ser transferido para o GRU, tendo participado depois em missões na Síria, segundo a Reuters. É o responsável pelos serviços de inteligência militar desde 2018.A Rússia fala no envio de uma delegação técnica para Abu Dhabi (outros nomes mais importantes não viajaram para os Emirados), estando mais preocupada com questões de segurança. Kostyukov também esteve nas primeiras negociações com a Ucrânia, que decorreram em maio de 2025 em Istambul.Desde 2016 que está na lista de sanções dos EUA, tendo sido sancionado pela União Europeia a partir de 2019 – pelo envolvimento do GRU no envenenamento do antigo agente duplo Sergei Skripal e da sua filha Yulia, em 2018, em Salisbury, no Reino Unido.Kostyukov pode liderar a equipa de negociadores, mas em Abu Dhabi está também o enviado especial do Kremlin e CEO do fundo soberano russo, Kirill Dmitriev, que terá um encontro bilateral sobre questões económicas com o enviado-especial da Casa Branca, Steve Witkoff.Ucrânia - Rustem UmerovO secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia lidera a equipa de negociações ucraniana, que levou dez elementos até aos Emirados Árabes Unidos. É um veterano das negociações com Moscovo.A equipa inclui também o chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Kyrylo Budanov (antigo chefe da inteligência militar). Este é alguém muito vem visto pelos EUA, segundo os analistas.Fazem parte do grupo também o deputado do Partido do Povo (de Zelensky) David Arakhamia, o chefe do Estado-maior Andriy Hnatov, e o conselheiro Oleksandr Bevz.O presidente ucraniano disse estar em contacto permanente com a equipa, que diz que "sabe o que está a fazer". E reiterou: “Esta é a primeira vez em muito tempo que um formato como este acontece.”Os ucranianos esperam que em cima da mesa possa estar a discussão territorial, que tem sido a mais complicada. Moscovo insiste em querer ficar com todo o Donbass, mesmo as áreas que não controla atualmente, o que Kiev rejeita.EUAA delegação norte-americana neste diálogo a três inclui o enviado-especial da Casa Branca, Steve Witkoff, mas também o empresário e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que foi conselheiro especial no primeiro mandato.A equipa inclui também o novo conselheiro especial para o recém-criado Conselho da Paz, Josh Gruenbaum (do Serviço Federal de Aquisições dos EUA ), que esteve com Witkoff e Kushner no Kremlin durante a madrugada, para a reunião com o presidente Vladimir Putin.Apesar de o Conselho da Paz ter sido criado no âmbito da guerra na Faixa de Gaza, Trump admite que possa ser usado noutros cenários e, eventualmente, substituir as Nações Unidas.Gruenbaum já tinha participado em conversações com Kirill Dmitriev em dezembro de 2025, em Miami, e também esteve num encontro entre Trump e Zelensky..Zelensky arrasa europeus e anuncia reunião trilateral com EUA e Rússia