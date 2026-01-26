Zelensky recebeu um relatório da equipa de negociações ucraniana que esteve em Abu Dhabi.
Negociações entre EUA, Ucrânia e Rússia continuam esta semana

Zelensky diz que existem “questões políticas complexas” que ainda não foram resolvidas nas conversações com EUA e a Rússia.
