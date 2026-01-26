Negociações entre EUA, Ucrânia e Rússia continuam esta semana

Volodymyr Zelensky esteve esta segunda-feira, 26 de janeiro, reunido com a delegação ucraniana que participou nas negociações com Estados Unidos e Rússia na sexta-feira e sábado em Abu Dhabi anunciando que estas conversações tripartidas serão retomadas ainda esta semana. “Nas reuniões, discutimos uma série de questões importantes, principalmente militares, necessárias para pôr fim à guerra. Também falámos sobre questões políticas complexas que ainda não foram resolvidas. Analisámos as posições fundamentais das partes. Definimos o quadro para o trabalho diplomático futuro”, informou o presidente ucraniano nas redes sociais.No dia anterior, Zelensky já havia dito que estava pronto um documento dos Estados Unidos relativo a garantias de segurança para a Ucrânia, dando assim sinal da existência de progressos nas negociações nos Emirados Árabes Unidos. “Para nós, as garantias de segurança são, antes de mais, garantias de segurança dos Estados Unidos. O documento está 100% pronto e estamos à espera de que os nossos parceiros confirmem a data e o local em que o assinaremos”, explicou. “O documento será depois enviado, para ratificação, ao Congresso dos EUA e ao Parlamento ucraniano”.O secretário-geral da NATO, falando esta segunda-feira nas comissões de Defesa e Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, comentou as negociações sobre a Ucrânia, reiterando que existe ainda uma questão pendente “muito sensível”, numa referência à possível cedência de território à Rússia, sublinhando que esta é uma decisão que cabe apenas a Kiev. Mark Rutte afirmou ainda que o objetivo destas negociações é obter um acordo de paz ou um cessar-fogo de longo prazo - “e vamos rezar para que isso aconteça o mais rapidamente possível” -, garantindo que a Rússia e Vladimir Putin “nunca, nunca” volte a atacar a Ucrânia.O neerlandês garantiu também que a NATO vai continuar a apoiar a Ucrânia com equipamento militar dos Estados Unidos - através do PURL (Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia, na sigla em inglês) e de iniciativas nacionais de menor escala, como tem vindo a ser feito. Porém, afastou, para já, um cenário de adesão da Ucrânia à Aliança, pois alguns dos seus Estados-membros são contra, por isso “politicamente, isso está praticamente fora de questão”.Rutte apelou ainda aos eurodeputados para que não sejam “excessivamente restritivos” quanto ao uso dos 90 mil milhões do empréstimo da União Europeia a Kiev, de forma a evitar que a imposição de condições de “compra da UE” limitem a capacidade da Ucrânia para obter o que precisa..Negociações trilaterais já começaram em Abu Dhabi. Quem é quem nas delegações da Rússia, Ucrânia e EUA?.Ucrânia: Importações de gás russo estão formalmente proibidas na UE