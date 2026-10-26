O Presidente russo, Vladimir Putin
O Presidente russo, Vladimir PutinEPA/ANATOLY MALTSEV
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Putin felicita Lula da Silva pela vitória nas eleições

"Querido amigo, aceite os meus mais sinceros parabéns pela sua reeleição ao cargo de Presidente do Brasil", disse presidente russa numa carta enviada ao homólogo brasileiro após o anúncio da vitória.
DN/Lusa
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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou esta segunda-feira, 26 de outubro, o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória na segunda volta das eleições no país sul-americano e defendeu a continuação de "uma cooperação bilateral frutífera".

"Querido amigo, aceite os meus mais sinceros parabéns pela sua reeleição ao cargo de presidente do Brasil", disse Putin numa carta enviada a Lula da Silva após o anúncio da vitória.

"Os resultados da votação confirmaram plenamente o reconhecimento, por parte dos seus conterrâneos, das suas notáveis qualidades de liderança, bem como o apoio ao rumo de desenvolvimento social e económico sustentável do país e à defesa da sua soberania e dos seus legítimos interesses na cena internacional", acrescentou.

Na carta enviada a Lula da Silva, o presidente da Rússia enfatizou que ambos os países "continuarão a trabalhar em estreita colaboração para continuar a promover uma cooperação bilateral frutífera em todos os domínios, bem como uma colaboração construtiva no âmbito das Nações Unidas, dos BRICS, do G20 e de outras estruturas multilaterais".

Putin aproveitou ainda para felicitar o presidente do Brasil pelo seu aniversário — dado que esta terça-feira fará 81 anos — e desejou-lhe "boa saúde, felicidade, bem-estar e novos sucessos nas suas funções governamentais, em benefício do amigo povo do Brasil", segundo a missiva publicada pelo Kremlin.

Às felicitações juntaram-se as declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que destacou que Lula da Silva "está a fazer um grande trabalho não só para desenvolver as relações bilaterais, mas também para dar continuidade aos processos no seio dos BRICS e de outras organizações", segundo a agência de notícias TASS.

"Esperemos que esses processos continuem no futuro", concluiu.

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Lula da Silva venceu com cerca de 51,7% a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, contra Flávio Bolsonaro, e irá exercer o seu quarto mandato presidencial a partir do início do próximo ano.

Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista, do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta, em que ficou em segundo lugar, atrás do filho de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhecia a derrota e que iria pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.

O candidato do PL obteve 48,23% dos apoios, segundo dados referentes a 99,89% da contagem dos votos nas urnas, com uma participação próxima de 80,8%.

Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro – que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Os dois mandatos primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.

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