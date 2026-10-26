Putin felicita Lula da Silva pela vitória nas eleições
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou esta segunda-feira, 26 de outubro, o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória na segunda volta das eleições no país sul-americano e defendeu a continuação de "uma cooperação bilateral frutífera".
"Querido amigo, aceite os meus mais sinceros parabéns pela sua reeleição ao cargo de presidente do Brasil", disse Putin numa carta enviada a Lula da Silva após o anúncio da vitória.
"Os resultados da votação confirmaram plenamente o reconhecimento, por parte dos seus conterrâneos, das suas notáveis qualidades de liderança, bem como o apoio ao rumo de desenvolvimento social e económico sustentável do país e à defesa da sua soberania e dos seus legítimos interesses na cena internacional", acrescentou.
Na carta enviada a Lula da Silva, o presidente da Rússia enfatizou que ambos os países "continuarão a trabalhar em estreita colaboração para continuar a promover uma cooperação bilateral frutífera em todos os domínios, bem como uma colaboração construtiva no âmbito das Nações Unidas, dos BRICS, do G20 e de outras estruturas multilaterais".
Putin aproveitou ainda para felicitar o presidente do Brasil pelo seu aniversário — dado que esta terça-feira fará 81 anos — e desejou-lhe "boa saúde, felicidade, bem-estar e novos sucessos nas suas funções governamentais, em benefício do amigo povo do Brasil", segundo a missiva publicada pelo Kremlin.
Às felicitações juntaram-se as declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que destacou que Lula da Silva "está a fazer um grande trabalho não só para desenvolver as relações bilaterais, mas também para dar continuidade aos processos no seio dos BRICS e de outras organizações", segundo a agência de notícias TASS.
"Esperemos que esses processos continuem no futuro", concluiu.
Lula da Silva venceu com cerca de 51,7% a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, contra Flávio Bolsonaro, e irá exercer o seu quarto mandato presidencial a partir do início do próximo ano.
Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista, do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta, em que ficou em segundo lugar, atrás do filho de Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhecia a derrota e que iria pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.
O candidato do PL obteve 48,23% dos apoios, segundo dados referentes a 99,89% da contagem dos votos nas urnas, com uma participação próxima de 80,8%.
Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro – que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.
Os dois mandatos primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.