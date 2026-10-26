Putin felicita Lula da Silva pela vitória nas eleições

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou esta segunda-feira, 26 de outubro, o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória na segunda volta das eleições no país sul-americano e defendeu a continuação de "uma cooperação bilateral frutífera".

"Querido amigo, aceite os meus mais sinceros parabéns pela sua reeleição ao cargo de presidente do Brasil", disse Putin numa carta enviada a Lula da Silva após o anúncio da vitória.

"Os resultados da votação confirmaram plenamente o reconhecimento, por parte dos seus conterrâneos, das suas notáveis qualidades de liderança, bem como o apoio ao rumo de desenvolvimento social e económico sustentável do país e à defesa da sua soberania e dos seus legítimos interesses na cena internacional", acrescentou.

Na carta enviada a Lula da Silva, o presidente da Rússia enfatizou que ambos os países "continuarão a trabalhar em estreita colaboração para continuar a promover uma cooperação bilateral frutífera em todos os domínios, bem como uma colaboração construtiva no âmbito das Nações Unidas, dos BRICS, do G20 e de outras estruturas multilaterais".

Putin aproveitou ainda para felicitar o presidente do Brasil pelo seu aniversário — dado que esta terça-feira fará 81 anos — e desejou-lhe "boa saúde, felicidade, bem-estar e novos sucessos nas suas funções governamentais, em benefício do amigo povo do Brasil", segundo a missiva publicada pelo Kremlin.

Às felicitações juntaram-se as declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que destacou que Lula da Silva "está a fazer um grande trabalho não só para desenvolver as relações bilaterais, mas também para dar continuidade aos processos no seio dos BRICS e de outras organizações", segundo a agência de notícias TASS.

"Esperemos que esses processos continuem no futuro", concluiu.