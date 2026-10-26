China felicita Lula pela reeleição e promete reforçar cooperação com Brasil

A China felicitou esta segunda-feira o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela reeleição e manifestou disponibilidade para continuar a trabalhar com o Brasil na construção de uma "comunidade de futuro partilhado" entre os dois países.

O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Guo Jiakun afirmou, em conferência de imprensa, que as autoridades chinesas tomaram conhecimento dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, nas quais o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) obteve 51,79% dos votos, contra 48,24% do candidato da extrema-direita Flávio Bolsonaro.

"A China está disposta a trabalhar com o Brasil para continuar a avançar na construção de uma comunidade de futuro partilhado entre os dois países", afirmou Guo.

Lula, que partia em desvantagem após a primeira volta, vai iniciar um novo mandato em 05 de janeiro, em Brasília, aos 81 anos.

Será a quarta vez que assume a presidência, um feito sem precedentes na história do país.

Após a divulgação dos resultados, o presidente reeleito afirmou que a vitória representa uma "derrota da mentira e do negacionismo" e prometeu cumprir "o melhor mandato que um Presidente alguma vez fez neste país".

Flávio Bolsonaro recusou reconhecer a vitória de Lula e anunciou que vai pedir à Justiça a "anulação" das eleições.

Questionado sobre esta posição, Guo limitou-se a afirmar que "a China respeita a escolha do povo brasileiro".

A vitória de Lula consolida a aproximação política e económica entre Brasília e Pequim, uma parceria que uma vitória do filho do antigo Presidente Jair Bolsonaro poderia ter enfraquecido, além de reduzir o impulso à cooperação no âmbito do bloco de economias emergentes BRICS, segundo analistas chineses.