União Europeia felicita Lula da Silva e destaca vitória da democracia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou esta segunda-feira, 26 de outubro, o "amigo" Lula da Silva pela reeleição na segunda volta das presidenciais considerando que a democracia e o multilateralismo venceram no Brasil.

"A parceria entre a Europa e o Brasil está a correr muito bem", afirmou Von der Leyen através de uma mensagem difundida nas redes sociais.

"Juntos, vamos continuar a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições robustas", acrescentou a presidente da Comissão Europeia.