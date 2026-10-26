Ursula von der Leyen e Lula da Silva
Ursula von der Leyen e Lula da SilvaUrsula von der Leyen/X
Internacional

União Europeia felicita Lula da Silva e destaca vitória da democracia

Ursula von der Leyen congratulou "amigo" e sublinhou que "a parceria entre a Europa e o Brasil está a correr muito bem"
DN/Lusa
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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou esta segunda-feira, 26 de outubro, o "amigo" Lula da Silva pela reeleição na segunda volta das presidenciais considerando que a democracia e o multilateralismo venceram no Brasil.

"A parceria entre a Europa e o Brasil está a correr muito bem", afirmou Von der Leyen através de uma mensagem difundida nas redes sociais.

"Juntos, vamos continuar a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições robustas", acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, com 99,99% dos votos apurados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 52% dos votos, contra 48% obtidos por Flavio Bolsonaro, candidato de extrema-direita, que anunciou a intenção de anular a votação.

Nestas eleições, 128,2 milhões de brasileiros foram às urnas, enquanto 30,5 milhões não votaram nas eleições.

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