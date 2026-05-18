Vladimir Putin com Xi Jinping em Pequim a 16 de maio de 2024.
Vladimir Putin com Xi Jinping em Pequim a 16 de maio de 2024.www.kremlin.ru
Internacional

Putin com “grandes expectativas” para o seu encontro com Xi

Presidente russo estará esta terça e quarta-feira na China, onde se irá encontrar com homólogo chinês. Visita realiza-se menos de uma semana depois da ida de Donald Trump a Pequim.
Ana Meireles
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