Putin classifica como terrorismo ataque que parou tráfego aéreo no sul da Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, classificou esta sexta-feira, 8 de maio, como terrorismo o ataque de um drone ucraniano ao centro de controlo de tráfego aéreo na região de Rostov-on-Don, que interrompeu as operações durante horas em treze aeroportos do sul da Rússia."O regime de Kiev cometeu mais um ato, claramente de natureza terrorista, ao atacar o centro regional de controlo de tráfego aéreo em Rostov", frisou Putin no início de uma teleconferência com membros do Conselho de Segurança do país.Segundo o líder do Kremlin, o ataque não afetou a segurança do tráfego aéreo civil."Felizmente, nenhum incidente trágico ocorreu graças ao trabalho altamente profissional dos nossos controladores de tráfego aéreo", indicou.O Ministério dos Transportes russo adiantou que após o ataque as operações nos aeroportos de Astracã, Vladikavkaz, Volgogrado, Gelendzhik, Grozny, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol e Elista foram "temporariamente suspensas".O vice-primeiro-ministro russo, Vitaly Savelyev, indicou a Putin que o tráfego aéreo no sul do país, que começou a ser retomado esta sexta-feira à tarde, seria "totalmente restabelecido nos próximos dois ou três dias".Russos e ucranianos acusaram-se esta sexta-feira mutuamente de violar o cessar-fogo unilateral de 48 horas declarado pelo Kremlin para comemorar o 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de não respeitar o seu próprio cessar-fogo.Entretanto, o Ministério da Defesa russo justificou os seus ataques alegando que eram uma resposta a violações inimigas.Por enquanto, o cenário de 2025 está a repetir-se. Nessa altura, os combates também se intensificaram no início do cessar-fogo, mas Kiev acabou por respeitar as celebrações do 09 de maio, e Moscovo pôde celebrar o 80.º aniversário da vitória soviética sobre o nazismo em grande estilo.O Exército russo tinha alertado anteriormente para um ataque em massa ao centro de Kiev caso a Ucrânia tentasse interromper as comemorações do 09 de Maio e chegou mesmo a recomendar às embaixadas estrangeiras que evacuassem os seus diplomatas da capital ucraniana..Trump anuncia cessar-fogo de três dias na guerra entre Rússia e Ucrânia