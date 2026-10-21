Putin anuncia libertação de preso norte-americano durante reunião com Witkoff
O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a libertação do professor norte-americano Stephen Hubbard, de 74 anos, que estava preso há quatro anos na Rússia, durante o encontro com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, esta quarta-feira, 21 de outubro.
Putin disse que Hubbard já estava no aeroporto de São Petersburgo, à espera para regressar aos EUA com Witkoff. O enviado especial agradeceu ao presidente russo este gesto.
Hubbard foi detido há quatro anos e condenado por atividades mercenárias a favor da Ucrânia. A Rússia acusava-o de ter assinado, em fevereiro de 2022, um contrato de mil dólares por mês com uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade de Izyum.
Os EUA consideram que estava detido injustamente e o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dito na véspera que ia pedir a sua libertação.
O presidente já confirmou na Truth Social a libertação. "Os Estados Unidos, por respeito ao presidente Trump, não tiveram de oferecer nada em troca — uma situação sem precedentes para a Rússia. Não foi necessária qualquer “troca” para esta libertação", lê-se.
Pode não ter havido a habitual troca de prisioneiros, mas numa segunda mensagem, Trump relaciona as negociações com o levantamento de sanções.
"Muitas pessoas, que exigiram a imposição imediata de sanções à Rússia, deveriam pedir desculpa ao presidente Trump, dado que não sabiam que este estava a negociar a libertação de Stephen Hubbard — um acordo de grande relevância e importância para os EUA. Se as sanções tivessem sido aplicadas, estas negociações teriam, certamente, sido completamente interrompidas."
Crise na Ucrânia
Segundo a agência de notícias russa Sputnik, na reunião Putin transmitiu a Witkoff a sua gratidão pela atenção que Trump dedica à resolução da crise ucraniana, lembrando que na última conversa enfatizou a necessidade de pôr fim à situação para evitar a perda de vidas.
Por seu lado, Witkoff descreveu como "produtivas" as conversações na véspera com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Oslo.
"Penso que as negociações foram produtivas. Diria que houve progressos", disse Witkoff após se reunir com o presidente russo. "Existem as condições necessárias para conseguir um cessar-fogo no conflito na Ucrânia", acrescentou, segundo a Sputnik.
"Espero também que hoje tenhamos a oportunidade de discutir os próximos passos para a resolução do conflito entre a Ucrânia e a Rússia", disse o enviado especial da Casa Branca, segundo a transcrição da primeira parte do encontro partilhada no site do Kremlin.
Witkoff pediu a Putin "que considere a possibilidade de realizar conversações trilaterais envolvendo a Ucrânia, a Rússia e os EUA, onde poderíamos discutir os próximos passos para alcançar um acordo".
"Mesmo que não consigamos chegar hoje a uma resposta ou resolução final sobre esta questão, creio que seria uma boa ideia discuti-la e que o senhor considerasse tal proposta. Acredito que todos nós e o mundo estamos prontos para isso", acrescentou.
Irão e fertilizantes
Putin ofereceu-se, por seu lado, para ajudar na crise com o Irão. "Sabem que temos relações especiais de confiança com o Irão, com os nossos parceiros no Irão, pois foram construídas ao longo de décadas. Se houver algo que possamos fazer para resolver esta crise, fá-lo-emos com muito gosto", afirmou o presidente russo.
Putin expressou ainda interesse em restabelecer a cooperação económica com os EUA e, depois do acordo petrolífero (muito criticado pela Ucrânia e a União Europeia), mostrou-se disponível para fornecer grandes quantidades de fertilizantes aos norte-americanos.