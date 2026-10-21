Putin anuncia libertação de preso norte-americano durante reunião com Witkoff

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a libertação do professor norte-americano Stephen Hubbard, de 74 anos, que estava preso há quatro anos na Rússia, durante o encontro com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, esta quarta-feira, 21 de outubro.

Putin disse que Hubbard já estava no aeroporto de São Petersburgo, à espera para regressar aos EUA com Witkoff. O enviado especial agradeceu ao presidente russo este gesto.

Hubbard foi detido há quatro anos e condenado por atividades mercenárias a favor da Ucrânia. A Rússia acusava-o de ter assinado, em fevereiro de 2022, um contrato de mil dólares por mês com uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade de Izyum.

Os EUA consideram que estava detido injustamente e o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dito na véspera que ia pedir a sua libertação.

O presidente já confirmou na Truth Social a libertação. "Os Estados Unidos, por respeito ao presidente Trump, não tiveram de oferecer nada em troca — uma situação sem precedentes para a Rússia. Não foi necessária qualquer “troca” para esta libertação", lê-se.