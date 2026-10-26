Presidentes da Ucrânia, da Alemanha e do Irão felicitam Lula da Silva

Steinmeier transmitiu a Lula os seus "mais sinceros parabéns" pela reeleição, desejando que continue a alcançar "muito sucesso no desempenho do seu cargo e que continue a tomar sempre as decisões acertadas".

Por sua vez, o presidente do Irão, Masud Pezeshkian, felicitou Lula da Silva por esta vitória, defendendo um maior desenvolvimento das relações bilaterais.

"Espero que, durante o seu novo mandato, as relações de amizade entre o Irão e o Brasil se expandam ainda mais e que a cooperação entre ambos os países em áreas de interesse comum avance, em consonância com os interesses partilhados pelas duas nações e com o reforço do multilateralismo, do desenvolvimento e da paz internacional", afirmou.

Expressou a Lula os seus votos de sucesso "nesta importante responsabilidade" à frente do país sul-americano, bem como "votos de prosperidade" para o Brasil, segundo uma mensagem divulgada pela Presidência iraniana.

A comissão eleitoral informou que Lula obteve 51,77% dos votos válidos, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou 48,23% dos votos, segundo dados referentes a 99,89% da contagem, com uma taxa de participação próxima dos 80,8%.

Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro – que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Os dois mandatos primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.