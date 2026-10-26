Presidentes da Ucrânia, da Alemanha e do Irão felicitam Lula da Silva
Os presidentes da Ucrânia e da Alemanha e o chefe de Estado do Irão felicitaram esta segunda-feira, 26 de outubro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais deste domingo.
“Para nós, na Ucrânia, é importante que o Brasil continue ativo nos assuntos internacionais e continue a contribuir para a proteção efetiva dos direitos humanos, dos direitos dos povos e dos direitos dos Estados”, afirmou Volodymyr Zelensky, na sua conta na rede social X.
Durante a guerra russo-ucraniana, Lula apresentou-se como mediador em busca de uma solução negociada para o conflito.
O presidente ucraniano não manteve qualquer contacto público com o candidato da oposição, Jair Bolsonaro — um aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump —, que pouco se manifestou publicamente sobre a guerra entre Moscovo e Kiev.
Zelensky afirmou ainda que espera intensificar a cooperação com o Brasil sob a nova presidência de Lula.
A Alemanha juntou-se aos que felicitaram esta segunda-feira Lula da Silva pela vitória, através do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, e do Presidente do país europeu, Frank-Walter Steinmeier.
"O Brasil, a maior democracia da América Latina, votou. Felicito o vencedor das eleições", Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Merz na sua conta na rede social X.
Steinmeier transmitiu a Lula os seus "mais sinceros parabéns" pela reeleição, desejando que continue a alcançar "muito sucesso no desempenho do seu cargo e que continue a tomar sempre as decisões acertadas".
Por sua vez, o presidente do Irão, Masud Pezeshkian, felicitou Lula da Silva por esta vitória, defendendo um maior desenvolvimento das relações bilaterais.
"Espero que, durante o seu novo mandato, as relações de amizade entre o Irão e o Brasil se expandam ainda mais e que a cooperação entre ambos os países em áreas de interesse comum avance, em consonância com os interesses partilhados pelas duas nações e com o reforço do multilateralismo, do desenvolvimento e da paz internacional", afirmou.
Expressou a Lula os seus votos de sucesso "nesta importante responsabilidade" à frente do país sul-americano, bem como "votos de prosperidade" para o Brasil, segundo uma mensagem divulgada pela Presidência iraniana.
A comissão eleitoral informou que Lula obteve 51,77% dos votos válidos, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou 48,23% dos votos, segundo dados referentes a 99,89% da contagem, com uma taxa de participação próxima dos 80,8%.
Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro – que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.
Os dois mandatos primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.