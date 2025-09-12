Presidente francês anuncia o envio de três caças para "proteção do espaço aéreo polaco"

O presidente francês anunciou na noite de quinta-feira, 11 de setembro, o envio de três caças para proteger o espaço aéreo polaco, mas também a flanco Leste da NATO. A decisão revelada por Emmanuel Macron surge após a Polónia abater drones russos que invadiram o seu espaço aéreo, na passada quarta-feira."Na sequência das incursões de drones russos na Polónia, decidi enviar três caças Rafale para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco" e do flanco Leste da NATO, "em conjunto com os nossos aliados", informou o chefe de Estado francês numa mensagem divulgada nas redes sociais..Antes, Macron considerou que "a incursão de drones russos no espaço aéreo polaco durante um ataque conduzido pela Rússia contra a Ucrânia é simplesmente inaceitável".Condenou a situação "com a maior veemência", manifestando "ao povo polaco e ao seu governo" a "total solidariedade" de França."Não faremos concessões à segurança dos Aliados", assegurou o presidente francês. .Polónia, membro da NATO, abate drones russos que invadiram o seu espaço aéreo .A Polónia abateu drones russos que invadiram o seu espaço aéreo, naquilo que o país considerou um "ato de agressão". "Esta situação aproxima-nos mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, tendo referido que foram registas 19 "intrusões" no espaço aéreo da Polónia durante a noite, tendo sido abatidos quatro drones.Vários países condenaram a violação do espaço aéreo polaco e manifestarem solidariedade com o país, membro da NATO. Aliás, na sequência destes desenvolvimentos, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, deixou um aviso ao presidente russo, Vladimir Putin: "Saiba que defenderemos cada centímetro do território da NATO".A pedido da Polónia, o Conselho de Segurança da ONU marcou para esta sexta-feira, 12 de setembro, uma reunião de urgência após esta incursão de drones russos. A reunião está agendada para as 15h00 (20h00 em Lisboa). .Intencional ou acidental? Seis opiniões sobre o “incidente” com os drones russos."Guerra eletrónica da Ucrânia pode explicar drones russos na Polónia", defende o general Agostinho Costa