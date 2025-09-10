Tusk: "Esta situação aproxima-nos mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial".

A Polónia está mais perto do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial, afirmou o primeiro-ministro Donald Tusk na quarta-feira, depois de o país membro da NATO ter abatido drones russos que invadiram o seu espaço aéreo.Tusk confirmou que a Polónia solicitou à NATO a abertura de consultas ao abrigo do artigo 4.º do seu tratado, que estabelece que os membros da aliança militar ocidental se consultarão sempre que, na opinião de qualquer um deles, o território, a independência política ou a segurança de qualquer um deles estiverem ameaçados.Tusk disse que o abate de três drones foi confirmado e que é provável que um quarto tenha sido abatido."O facto de estes drones, que representavam uma ameaça à segurança, terem sido abatidos, altera a situação política. Por conseguinte, as consultas dos aliados assumiram a forma de um pedido formal para ativar o artigo 4.º do Tratado da NATO", afirmou Tusk.O primeiro-ministro revelou ao parlamento que houve 19 invasões do espaço aéreo polaco durante a noite. As incursões aumentaram as tensões que já estavam latentes após incursões anteriores por drones, e preocupam o responsável polaco, que garante que nunca estivemos tão perto de um conflito aberto."Não tenho motivos para afirmar que estamos à beira de uma guerra, mas uma linha foi ultrapassada e é incomparavelmente mais perigoso do que antes", disse. "Esta situação aproxima-nos, mais do que nunca, de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial". .Polónia, membro da NATO, abate drones russos que invadiram o seu espaço aéreo