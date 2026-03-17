Presidente do Irão promete "vingança severa" após morte de chefe de segurança do país

A morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, foi confirmada por Teerão, segundo os media estatais iranianos.O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, prometeu vingar a morte de Ali Larijani, chefe de segurança do país, segundo comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Mehr.Pezeshkian lamentou a morte de Larijani, descrevendo-o como uma "figura distinta e valiosa, fonte de amplos e diversos serviços e realizações em várias áreas da República Islâmica". "O seu martírio foi a recompensa pelos seus incansáveis esforços ao longo de todos estes anos, e não há dúvida de que uma severa vingança aguarda os terroristas criminosos que mancharam as suas mãos com o sangue dos mártires oprimidos, mas sábios e firmes, da terra sagrada do Irão durante os recentes ataques terroristas", declarou.Antes, tinha sido confirmada a morte Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij.As mortes destes membros do regime de Teerão são consequência de uma operação de "assassinatos seletivos" levado a cabo pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). .De negociador nuclear a chefe da segurança iraniana. Quem é Ali Larijani, que Israel diz ter eliminado