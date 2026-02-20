Polícia quer falar com antigos seguranças de Andrew Mountbatten-Windsor

A Polícia Metropolitana adiantou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, estar a “identificar e a contactar polícias, tanto antigos como no ativo, que possam ter trabalhado em estreita colaboração com Andrew Mountbatten-Windsor em funções de proteção”.“Foi-lhes pedido que considerem cuidadosamente se algo que viram ou ouviram, durante esse período de serviço, pode ser relevante para as investigações em curso e que partilhem qualquer informação que nos possa auxiliar”, refere o mesmo comunicado.Um antigo oficial de proteção sénior da Polícia Metropolitana, que preferiu não ser identificado, disse esta terça-feira à rádio LBC que os membros da Equipa de Proteção da Realeza e de Especialistas (RaSP) podem ter “ignorado deliberadamente” situações durante visitas do irmão de Carlos III à ilha privada de Jeffrey Epstein.A Met, como também é conhecida esta força policial, adiantou esta sexta-feira também que está a trabalhar em conjunto com vários homólogos internacionais, para apurar se os aeroportos de Londres foram utilizados para “facilitar o tráfico de pessoas e a exploração sexual”. “Após a divulgação de milhões de documentos judiciais relacionados com Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tomámos conhecimento da sugestão de que os aeroportos de Londres podem ter sido utilizados para facilitar o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Estamos a avaliar estas informações e a procurar ativamente mais detalhes junto dos nossos parceiros da lei, incluindo os dos Estados Unidos”, referiu esta força policial em comunicado.Em dezembro, uma investigação da BBC descobriu que 87 voos ligados ao criminoso sexual chegaram ou partiram de aeroportos do Reino Unido entre o início da década de 1990 e 2018, um ano antes da sua morte. A televisão britânica revelou ainda que “mulheres” não identificadas foram listadas nos registos dos voos entre os passageiros que entraram e saíram do Reino Unido e que 15 dos voos do país realizaram-se após a primeira condenação de Epstein, em 2008, por solicitação de sexo a uma menor, o que, segundo a BBC, deveria ter levantado questões por parte dos funcionários da imigração.A Polícia Metropolitana revelou ainda que não receberam novas queixas de alegados crimes sexuais desde que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, há menos de um mês, milhões de páginas de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.Esta sexta-feira soube-se ainda que as buscas no Royal Lodge, a antiga morada de Andrew Mountbatten-Windsor, vão prolongar-se até segunda-feira, disse a polícia de Thames Valley. Já as operações de buscas na atua residência o antigo príncipe em Sandringham, igualmente iniciadas na quinta-feira após a sua detenção, já terminaram..Polícia investiga alegações de que Epstein traficava mulheres através de aeroportos britânicos.Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta. "A lei deve seguir o seu curso", reage o rei Carlos III .Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises