Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos

Antigo membro da família real britânica, envolvido no caso Epstein, foi detido em casa, no dia do seu 66.º aniversário. Carlos III voltou a garantir "o nosso total e sincero apoio e cooperação".
David PereiraAna Meireles
Publicado a
Atualizado a

O ex-príncipe André, agora mais conhecido por Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, foi detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos, segundo a BBC.

De acordo com o The Sun, o antigo membro da família real britânica, um dos nomes implicados no caso Epstein, foi detido a sua casa em Sandringham, uma propriedade particular do rei, precisamente no dia em que comemora o 66.º aniversário.

Pelo menos seis carros, que se acredita serem veículos policiais descaracterizados, entraram na propriedade Wood Farm, onde o ex-príncipe vive há quase três semanas, por volta das 8:00.

Oito homens, aparentemente polícias à paisana, entraram na propriedade, sendo que alguns transportavam o que se acredita serem computadores portáteis fornecidos pela polícia.

De acordo com um comunicado emitido pela polícia, foi detido "um homem de 60 e poucos anos de Norfolk por suspeita de má conduta em cargos públicos" e estão a ser realizadas "buscas em moradas em Berkshire e Norfolk".

As autoridades sublinham que não irão divulgar o nome do detido, "de acordo com as diretrizes nacionais".

"Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público", afirmou o subchefe da polícia, Oliver Wright. "É importante protegermos a integridade e a objectividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com os nossos parceiros para investigar este alegado delito. Compreendemos o grande interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento oportuno", acrescentou.

A polícia estava a avaliar as alegações de que Mountbatten-Windsor terá partilhado informações confidenciais com Jeffrey Epstein quando era enviado comercial do Reino Unido.

Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionados com Epstein mostram que o antigo príncipe terá partilhado relatórios de visitas oficiais a Hong Kong, Vietname e Singapura.

Um email, de novembro de 2010, parece ter sido reencaminhado por Mountbatten-Windsor cinco minutos depois de ter sido enviado pelo seu então conselheiro especial, Amir Patel. Num outro, de 24 de dezembro do mesmo ano, terá enviado ao criminoso sexual norte-americano um relatório confidencial sobre as oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão.

Andrew Mountbatten-Windsor está a ser investigado no âmbito do Caso Epstein por diversas forças policiais - as autoridades de Thames Valley estão a avaliar duas queixas separadas contra Andrew Mountbatten-Windsor, um dos irmãos do rei Carlos III, sendo que uma delas terá levado à detenção desta quinta-feira. A polícia de Surrey está também a avaliar outra alegação contra o antigo príncipe, que nega todas as acusações. 

Antes de ser conhecida a detenção, o primeiro-ministro britânico, participando num programa da BBC, foi questionado sobre Andrew Mountbatten-Windsor, afirmando que "ninguém está acima da lei".

“Qualquer pessoa que tenha informações deve testemunhar. Portanto, seja Andrew ou qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que tenha informações relevantes deve apresentar-se ao órgão competente. Neste caso concreto, estamos a falar de Epstein, mas há muitos outros casos”, acrescentou Keir Starmer.

Carlos III afirmou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, ter recebido "com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público". "O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada da forma adequada e pelas autoridades competentes. Nisto, como já disse anteriormente, têm o nosso total e sincero apoio e cooperação", prosseguiu o comunicado do monarca britânico, que sublinha que "a lei deve seguir o seu curso".

"Enquanto este processo continua, não seria correto da minha parte comentar mais sobre o assunto. Enquanto isso, eu e a minha família continuaremos a cumprir o nosso dever e a servir a todos vós", pode ler.-se na mesma declaração.

Há cerca de uma semana, a Casa Real britânica já havia dito estar preparada para apoiar qualquer investigação policial sobre Andrew Mountbatten-Windsor, eclaração feita depois de emails terem apontado que o irmão do rei Carlos III poderia ter partilhado documentos comerciais britânicos confidenciais com Jeffrey Epstein.

"O rei deixou clara, por palavras e através de ações sem precedentes, a sua profunda preocupação com as alegações que continuam a vir a público relativamente à conduta do senhor Mountbatten-Windsor", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham. "Embora as alegações específicas em causa devam ser abordadas pelo sr. Mountbatten-Windsor, se formos contactados pela Polícia de Thames Valley estaremos prontos para os apoiar, como seria de esperar".

