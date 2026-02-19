Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos

O ex-príncipe André, agora mais conhecido por Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, foi detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos, segundo a BBC.De acordo com o The Sun, o antigo membro da família real britânica, um dos nomes implicados no caso Epstein, foi detido a sua casa em Sandringham, uma propriedade particular do rei, precisamente no dia em que comemora o 66.º aniversário.Pelo menos seis carros, que se acredita serem veículos policiais descaracterizados, entraram na propriedade Wood Farm, onde o ex-príncipe vive há quase três semanas, por volta das 8:00.Oito homens, aparentemente polícias à paisana, entraram na propriedade, sendo que alguns transportavam o que se acredita serem computadores portáteis fornecidos pela polícia.De acordo com um comunicado emitido pela polícia, foi detido "um homem de 60 e poucos anos de Norfolk por suspeita de má conduta em cargos públicos" e estão a ser realizadas "buscas em moradas em Berkshire e Norfolk".As autoridades sublinham que não irão divulgar o nome do detido, "de acordo com as diretrizes nacionais"."Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público", afirmou o subchefe da polícia, Oliver Wright. "É importante protegermos a integridade e a objectividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com os nossos parceiros para investigar este alegado delito. Compreendemos o grande interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento oportuno", acrescentou.A polícia estava a avaliar as alegações de que Mountbatten-Windsor terá partilhado informações confidenciais com Jeffrey Epstein quando era enviado comercial do Reino Unido.Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionados com Epstein mostram que o antigo príncipe terá partilhado relatórios de visitas oficiais a Hong Kong, Vietname e Singapura.Um email, de novembro de 2010, parece ter sido reencaminhado por Mountbatten-Windsor cinco minutos depois de ter sido enviado pelo seu então conselheiro especial, Amir Patel. Num outro, de 24 de dezembro do mesmo ano, terá enviado ao criminoso sexual norte-americano um relatório confidencial sobre as oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão.Andrew Mountbatten-Windsor está a ser investigado no âmbito do Caso Epstein por diversas forças policiais - as autoridades de Thames Valley estão a avaliar duas queixas separadas contra Andrew Mountbatten-Windsor, um dos irmãos do rei Carlos III, sendo que uma delas terá levado à detenção desta quinta-feira. A polícia de Surrey está também a avaliar outra alegação contra o antigo príncipe, que nega todas as acusações. Antes de ser conhecida a detenção, o primeiro-ministro britânico, participando num programa da BBC, foi questionado sobre Andrew Mountbatten-Windsor, afirmando que "ninguém está acima da lei".“Qualquer pessoa que tenha informações deve testemunhar. Portanto, seja Andrew ou qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que tenha informações relevantes deve apresentar-se ao órgão competente. Neste caso concreto, estamos a falar de Epstein, mas há muitos outros casos”, acrescentou Keir Starmer. Carlos III afirmou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, ter recebido "com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público". "O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada da forma adequada e pelas autoridades competentes. Nisto, como já disse anteriormente, têm o nosso total e sincero apoio e cooperação", prosseguiu o comunicado do monarca britânico, que sublinha que "a lei deve seguir o seu curso"."Enquanto este processo continua, não seria correto da minha parte comentar mais sobre o assunto. Enquanto isso, eu e a minha família continuaremos a cumprir o nosso dever e a servir a todos vós", pode ler.-se na mesma declaração. Há cerca de uma semana, a Casa Real britânica já havia dito estar preparada para apoiar qualquer investigação policial sobre Andrew Mountbatten-Windsor, eclaração feita depois de emails terem apontado que o irmão do rei Carlos III poderia ter partilhado documentos comerciais britânicos confidenciais com Jeffrey Epstein. "O rei deixou clara, por palavras e através de ações sem precedentes, a sua profunda preocupação com as alegações que continuam a vir a público relativamente à conduta do senhor Mountbatten-Windsor", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham. "Embora as alegações específicas em causa devam ser abordadas pelo sr. Mountbatten-Windsor, se formos contactados pela Polícia de Thames Valley estaremos prontos para os apoiar, como seria de esperar"..Justiça britânica está a colaborar com a polícia nas investigações ao ex-príncipe André e a Mandelson.Polícia investiga alegações de que Epstein traficava mulheres através de aeroportos britânicos