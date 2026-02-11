Justiça britânica está a colaborar com a polícia nas investigações ao ex-príncipe André e a Mandelson

Os procuradores britânicos contactaram a polícia sobre as investigações que envolvem ex-príncipe André e o ex-embaixador nos Estados Unidos Peter Mandelson e Jeffrey Epstein, anunciou esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o procurador-chefe da Grã-Bretanha, Stephen Parkinson. "Estamos em contacto próximo com a Polícia Metropolitana e a Polícia do Vale do Tamisa, mas ainda não nos foi pedido para prestar consultoria formal", afirmou o mesmo magistrado. "Em casos complexos e delicados, o Ministério Público e a polícia trabalham em conjunto e tenho a certeza de que também o faremos. Mas, neste momento, a situação é que fizemos contacto e não daremos atualizações passo a passo."A Casa Real britânica garantiu na terça-feira estar preparada para apoiar qualquer investigação policial sobre André Mountbatten-Windsor, depois de e-mails terem apontado que o irmão do rei Carlos III poderia ter partilhado documentos comerciais britânicos confidenciais com Jeffrey Epstein. Esta quarta-feira, 11 de fevereiro, a BBC noticiou que um documento aparentemente enviado por Andrew Mountbatten-Windsor a Jeffrey Epstein incluía informações sobre as oportunidades de investimento em ouro e urânio no Afeganistão."O rei deixou clara, por palavras e através de ações sem precedentes, a sua profunda preocupação com as alegações que continuam a vir a público relativamente à conduta do senhor Mountbatten-Windsor", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham. "Embora as alegações específicas em causa devam ser abordadas pelo sr. Mountbatten-Windsor, se formos contactados pela Polícia do Vale do Tamisa, estaremos prontos para os apoiar, como seria de esperar".De recordar que André, na sequência das suas ligações ao criminoso sexual norte-americano, ficou sem os seus títulos reais e foi afastado da vida pública, encontrando-se atualmente a viver na propriedade privada do monarca britânico em Sandringham. Peter Mandelson, por seu turno, está a ser investigado por alegada má conduta em cargos públicos, por suspeita de ter transmitido ao pedófilo norte-americano informações sensíveis enquanto era ministro do governo durante a crise financeira, em 2019 e 2010. Na sequência do escândalo, e depois de ter sido afastado do seu cargo diplomático nos EUA, Mandelson deixou o Partido Trabalhista e a Câmara dos Lordes..Mandelson nega favores a multimilionário russo.Ex-príncipe André deverá receber verba de seis dígitos e "mesada" do rei de Inglaterra