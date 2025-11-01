Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ex-príncipe André deverá receber verba de seis dígitos e "mesada" do rei de Inglaterra

O irmão do rei Carlos III tem de abandonar a atual residência e ir viver para o campo, devido aos escândalos sexuais em que esteve envolvido.
Andrew Mountbatten-Windsor, ex-príncipe de Inglaterra e antigo Duque de York, poderá vir a receber uma verba única na ordem dos seis dígitos e ainda um valor anual atribuído pelo irmão, o rei Carlos III, para custear a sua vida plebeia, avança o jornal The Guardian, com base em fontes próximas da realeza britânica.

Com a retirada dos títulos e honras a André e a obrigação de abandonar a propriedade Royal Lodge, onde residia até agora, estará a ser negociado um acordo para a sua instalação em Sandringham, Norfolk, casa de campo privada do rei.

Segundo o The Guardian, o acordo inclui uma quantia de seis dígitos e uma anuidade, a pagar com recursos privados do rei Carlos, que poderá ser várias vezes superior à pensão anual de 20 mil libras (cerca de 22 700 euros) que André recebe da Marinha, dizem as mesmas fontes.

Um comunicado do Palácio de Buckingham divulgado na quinta-feira revelava que o rei tinha iniciado o processo formal para remover "os títulos e as honras do Príncipe Andrew" e que "a notificação formal para a rescisão do contrato de arrendamento" do Royal Lodge já tinha sido entregue.

"Suas Majestades desejam deixar claro que seus pensamentos e sua mais profunda solidariedade estiveram e continuarão com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso", dizia também o comunicado.

Keir Starmer, primeiro-ministro inglês, fez saber o seu apoio integral à decisão do rei. "Nossos corações estão com a família de Virginia Giuffre e com todas as vítimas que sofreram com os crimes desprezíveis de Jeffrey Epstein", disse um porta-voz de Downing Street.

Recorde-se que Andrew Mountbatten-Windsor está há anos sob pressão devido ao comportamento e ligações com Jeffrey Epstein, magnata que morreu na prisão em 2019, acusado de traficar dezenas de jovens raparigas, explorá-las e abusar sexualmente delas.

A recente publicação do livro de memórias de Virginia Giuffre, que se suicidou em abril, aos 41 anos, reavivou o escândalo. A autora recorda que sofreu por três vezes abusos sexuais por parte do agora ex-príncipe André.

