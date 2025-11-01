Amadora-Sintra. Bebé de grávida que morreu também não sobreviveu

A bebé nascida de uma mãe que morreu no hospital Amadora-Sintra também não sobreviveu. O óbito foi declarado por volta das 7h00 deste sábado, 01 de novembro. A notícia foi avançada inicialmente pela SIC Notícias.A criança era uma menina e filha de uma paciente que estava grávida de 38 semanas e faleceu na noite de quinta-feira. A bebé nasceu de cesariana e tinha o "prognóstico muito reservado".A cidadã, da Guiné-Bissau, havia ido ao hospital no dia anterior por sentir-se mal e foi diagnosticada hipertensão. Recebeu medicação e enviada para casa com indicação de internamento às 39 semanas, segundo o hospital. Mas voltou horas depois, na madrugada, voltou ao local com paragem cardiorespiratória e faleceu.A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito e vai trabalhar em conjunto com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), tendo o Ministério Público também aberto um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O DN sabe também que a Ordem dos Médicos já solicitou informação ao hospital sobre as circunstâncias em que aconteceu esta morte.O DN apurou que a grávida terá chegado a Portugal no dia 3 de setembro, tendo conseguido uma primeira consulta para 15 dias depois no Hospital Amadora-Sintra. A primeira consulta foi realizada a 17 de setembro, tendo a doente chegado sem história clínica, mas com a ideia de realizar ali o parto. Foi consultada fez exames de rotina e saiu nessa altura já com a marcação da consulta para dia 29 outubro, quando completava as 38 semanas.*Em atualização.Ministério Público e IGAS abriram inquéritos à morte de grávida de 38 semanas no Amadora-Sintra. Hospital diz que protocolo foi seguido.Carneiro responsabiliza PM por “falhanço clamoroso” na saúde e pede responsabilidades sobre morte de grávida