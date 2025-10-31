Grávida de 38 semanas morreu esta sexta-feira no Hospital Amadora-Sintra.

Uma grávida de 38 semanas faleceu esta noite no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) depois de ter estado durante o dia de ontem, quinta-feira, 30 de outubro, a realizar exames de diagnóstico de rotina, já que se aproximava o momento do parto.Segundo apurou o DN, a grávida, de 37 anos, sentiu-se mal e foi-lhe detetado um episódio de hipertensão, tendo sido medicada e enviada para casa com consulta marcada. Horas mais tarde, já pelas 2:00 da manhã, não se sentindo bem, regressou à urgência do hospital e entrou em paragem cardiorespiratória, tendo-lhe sido feitas manobras de reanimação mas sem efeito.O DN sabe ainda que foi feito o parto e que o bebé foi salvo, mas em estado crítico. O gabinete de comunicação do Hospital Amadora-Sintra confirmou ao DN ter ocorrido a morte de uma grávida, estando neste momento a aguardar mais informações. .Grávidas de Lisboa e Vale do Tejo passam a ter de ligar para o SNS24 antes de ir às urgências. Em atualização