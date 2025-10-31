Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carneiro responsabiliza PM por “falhanço clamoroso” na saúde e pede responsabilidades sobre morte de grávida

Líder socialista lembra que Montenegro "prometeu soluções e, portanto, é ele que tem que prestar contas, tem que dar conta da sua responsabilidade, da forma como a está a exercer".
O secretário-geral do PS recusou esta sexta-feira, 31 de outubro, aproveitar a tragédia da morte de uma grávida para “fins político-partidários”, mas exigiu o apuramento de “todas as responsabilidades”, considerando o primeiro-ministro responsável pelo “falhanço clamoroso” na saúde.

À margem de uma visita ao Amadora BD, José Luís Carneiro lamentou a morte de uma grávida “que perdeu a vida depois de ter ido ao hospital e de a terem mandado embora” do Hospital Amadora-Sintra, considerando grave este acontecimento.

“Contrariamente a outros, nós não aproveitamos a tragédia para fins político-partidários. No entanto, todas as responsabilidades devem ser apuradas e a primeira e mais importante responsabilidade é a do primeiro-ministro, por uma razão, porque foi ele que prometeu soluções e, portanto, é ele que tem que prestar contas, tem que dar conta da sua responsabilidade, da forma como a está a exercer”, acusou.

Grávida de 38 semanas morreu esta sexta-feira no Amadora-Sintra. Hospital diz que protocolo foi seguido. IGAS já abriu inquérito

Na perspetiva do líder do PS, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou na véspera tudo o que o PS tem vindo a dizer sobre saúde.

“É o reconhecimento do falhanço clamoroso do Governo numa área vital para a qual prometeu soluções”, condenou.

A Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra abriu um inquérito interno às circunstâncias da morte, esta sexta-feira, de uma grávida que esteve no hospital na quarta-feira para uma consulta, em que foi detetada uma situação de hipertensão, anunciou a instituição.

Após a CNN Portugal ter noticiado a morte da grávida, a ULS Amadora-Sintra relatou, em comunicado, que a grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, deu entrada no serviço de urgência, cerca das 01:50 desta sexta-feira, transportada por uma equipa do INEM, em situação de paragem cardiorrespiratória.

Redução de despesa na Saúde passará por compras centralizadas e novas regras para transporte de doentes e uso de medicamentos
