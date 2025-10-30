Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ana Paula Martins volta estar sob pressão na AR, oposição pede a sua demissão.
Redução de despesa na Saúde passará por compras centralizadas e novas regras para transporte de doentes e uso de medicamentos

Ana Paula Martins não terá tarefa fácil, esta sexta-feira, dia 31, quando à tarde for ao Parlamento explicar aos deputados o OE2026 na especialidade, com o pressuposto de que a despesa é para reduzir em cerca de 10%. O DN sabe que a ministra tem novas medidas para apresentar, além das regras para tarefeiros e combate à fraude. Administradores hospitalares estão apreensivos e querem saber “qual é, afinal, o plano de acesso a cuidados”.
