Ministra da Saúde foi ao Parlamento falar do orçamento, mas teve de começar por dizer: “Não me demito”

A ministra da Saúde está esta tarde, de sexta-feira, 31 de outubro, a ser ouvida na Comissão Parlamentar da Saúde (CPS) para apresentar na especialidade o Orçamento do Estado 2026 para o setor. Na sua primeira declaração, Ana Paula Martins começou por dizer que este orçamento era “realista”, assumindo que “não podemos prometer o infinito, mas tal não será possível”, acrescentando que “temos refletido muito sobre as opções que este orçamento encerra e ele encerra realismo e um acreditar profundo de que a saúde dos portugueses é talvez um dos valores, se não o valor mais importante de uma sociedade”.Mas assim que terminou e se passou às perguntas da oposição, pela deputado do Chega, Patrícia Tavares, teve de fazer a primeira declaração de que não se demite. Ana Paula Martins foi questionada sobre o caso da mulher grávida de 38 semanas, que morreu na madrugada desta sexta-feira, depois de ter estado na urgência e de ter sido enviada para casa. “Não, não demito”, disse a governante depois de a deputada lhe perguntar se não ia fazer o mesmo que fez a sua antecessora, Marta Temido.No discurso aos deputados, a governante salientou que “não nos chega a bater no peito e dizer que temos que ter mais dinheiro. Faz sempre falta, sobretudo porque o lastro é grande e foram feitas transformações com impactos financeiros enormes contra parceiros do próprio Ministério das Finanças que vão levar tempo a recuperar”. Mas, sublinhou, se “a saúde dos portugueses é aquilo que nos une, a todos nesta Câmara, então temos de conseguir ir mais longe e entendermos o caminho que nos garantirá uma sociedade mais saudável e com mais direitos”. Tal como Marcelo, ministra pede pacto para a SaúdeAna Paula Martins, e dado as notícias que têm vendo a lume sobre cortes nas despesas no SNS, disse que “o tema não é ter mais dinheiro, mas ter dinheiro para o que é preciso e criar um sistema de saúde mais justo e eficiente, que não dependa do código postal ou da condição económica e social de cada um de nós. Saibam que este caminho é um caminho longo, um caminho que já começámos a traçar, um caminho difícil, mas do qual não abdicamos”. Acrescentando: “Um caminho onde temos de encontrar o que nos une e aí centrar a nossa atenção. Discutir aquilo que nos separa poderá constituir uma importante fonte de picardia política, mas dificilmente se servirá aos portugueses”. Mas acabou também por fazer suas as palavras do Presidente da República, proferidas na sessão de comemoração dos 50 anos do Serviço Médico à Periferia, no ISCTE, no dia 30, para que houvesse “um pacto de regime para o SNS”. “Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Deputados e Deputadas, contamos convosco para construir um sistema de saúde e um Serviço Nacional de Saúde mais justo e eficiente. Contem conosco para vos ouvir e integrar as propostas que contribuam para o desidrato que a todos nos deve unir”.Sobre o orçamento, a ministra diz ainda que “não queremos gastar mais e gastar pior, queremos gastar o necessário e gastar melhor para que nada falte a todos. E sobretudo, deixarmos de uma vez por todas de dizer que temos um SNS subfinanciado e suborçamentado”. Ana Paula Martins referiu ainda ter a “certeza de que todos têm um papel neste caminho. Os médicos, os enfermeiros, os administradores, os técnicos e todos os profissionais de saúde. Como tenho a certeza que também os políticos têm um papel relevante nesta travessia comum”. E aos cidadãos disse também que têm igualmente “uma importante palavra a dizer. A nossa obrigação é dar melhor saúde e melhor combater a doença para todos os utilizadores do sistema de saúde do qual o SNS é a espinha dorsal. Dos cuidados primários aos cuidados paliativos, dos cuidados hospitalares aos continuados. Todos têm um papel que deve conhecer e que deve ser conhecido. Público, privado e social devem ter um papel bem claro porque todos são necessários. O caminho de mudança que todos temos pela frente é longo e complexo”.A ministra reconheceu que é um “caminho das pedras”, mas que “estamos dispostos para ouvir com humildade e agir em conformidade. Mas não estamos dispostos a alinharem exigências que levem o sistema de saúde e o SNS a um caminho sem saída e sem sustentabilidade”. SNS fez 10,7 milhões de consultas e dois mil cirurgias por diaDepois desta declaração a ministra voltou-se então para o orçamento e para os números e começou por fazer um retrato da atividade. “Nos primeiros seis meses deste ano de 2025, o SNS fez 10,7 milhões de consultas hospitalares, 40 mil por dia, um aumento de 3,8% face ao mesmo período em 2024. 258 mil consultas psicologia, mais 11,6% face ao mesmo período em 2024. Mais cirurgias com um incremento de 4,6% face ao mesmo período, 2 mil cirurgias por dia. O impacto mais significativo foi observado na cirurgia oncológica, tendo-se realizado cerca de 52 mil cirurgias em 2025”.Sobre as listas de espera, referidas esta semana num relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nomeadamente na área oncológica a ministra esclareceu que “entre 18 de maio de 2024 e 21 de junho de 2024, 7.465 doentes oncológicos aguardavam por cirurgia. Destes, 2.143 estavam acima do tempo máximo de resposta garantido e foram operados até o final de agosto no âmbito do OncoStop”. Nos meses seguintes, “a produção de cirurgias em doentes oncológicos aumentou e tivemos sempre maior aumento proporcional da resposta do que o aumento proporcional de entrada em lista de espera”, garantiu, mas confirmando que final de setembro de 2025 havia de facto 9.794 doentes em lista de espera, sendo 2.400 doentes acima do tempo máximo de resposta garantido”.Mas questionou de “onde são estes doentes? Onde estão? Por que temos esta lista? Como a vamos resolver?”, respondendo que estes doentes estão “essencialmente concentrados nos três IPOs”, que são as unidades que “têm os casos mais complexos” e onde “a lista de espera é muito dinâmica”, porque todos os dias surgem casos de maior gravidade.A verdade, sublinhou, é que “todas as unidades têm mais cirurgias feitas em 2025 do que em 2024, a mediana do tempo de espera desceu em quase todos os tipos de tumor, contudo a procura é significativamente maior nos três IPOs”, dizendo mesmo que “sabemos como melhorar a situação. O novo edifício do IPO de Lisboa, projetado há mais de 20 anos e que agora vai finalmente sair do papel, que aumenta a capacidade de bloco cirúrgico em 20 ou 35%, o aumento de três novas salas de cirurgia de ambulatório no IPO do Porto, o alargamento do internamento, a conclusão da empreitada, a requalificação do edifício de cirurgia e hemangiologia do IPO de Coimbra, que aumenta a capacidade em 32%”.A ministra abordou a questão das grávidas e os partos extraspitalares”, dizendo que, entre 2022 e 2025, nasceram fora do hospital, ambulância, via pública, cuidados primários e domicílio, respectivamente, 169 crianças em 2022, 173 em 2023, 189 em 2024 e 154 crianças em 2025. Dizendo que hoje já se sabe “quem são estas grávidas e o que aconteceu. E posso assegurar-vos que, maioritariamente, são grávidas que nunca foram seguidas durante a gravidez, que não têm médico de família, grávidas recém-chegadas a Portugal, com gravidezes adiantadas, que não têm dinheiro para ir ao privado, grávidas que algumas vezes nem falam português, que não foram preparadas para chamar o socorro, por vezes nem telemóvel têm”. Em atualização