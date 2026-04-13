Leão XIV falou aos jornalistas a bordo do seu voo rumo a Argel, na Argélia.
Leão XIV falou aos jornalistas a bordo do seu voo rumo a Argel, na Argélia.EPA / ALBERTO PIZZOLI
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“Não tenho medo da administração Trump”. Leão XIV responde a ataques do presidente dos EUA

Donald Trump acusou o líder dos católicos de ser "FRACO no combate ao crime e péssimo na política externa", acrescentando que o norte-americano só foi eleito Papa porque ele está na Casa Branca.
Ana Meireles
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O papa Leão XIV respondeu esta segunda-feira, 13 de abril, às críticas de Donald Trump sobre a guerra entre os Estados Unidos e Israel no Irão, afirmando que os apelos do Vaticano à paz têm raízes no Evangelho e garantindo que não tem medo da atual administração norte-americana.

“Não tenho medo da administração Trump nem de falar abertamente sobre a mensagem do Evangelho, que é o propósito da Igreja. Não somos políticos. Não encaramos a política externa da mesma perspetiva que ele [Trump]”, disse o Sumo Pontífice, nascido nos Estados Unidos, falando aos jornalistas que o acompanharam na viagem até à Argélia, a sua primeira paragem numa visita a África. “Continuarei a manifestar-me veementemente contra a guerra, procurando promover a paz, o diálogo e o multilateralismo entre os Estados para encontrar soluções para os problemas.”

Em declarações à AP, Leão XIV referiu ainda que "colocar a minha mensagem no mesmo patamar do que o presidente [Donald Trump] tentou fazer aqui, creio eu, é não compreender a mensagem do Evangelho". "E lamento ouvir isso, mas continuarei com o que acredito ser a missão da Igreja no mundo de hoje”, prosseguiu o líder da Igreja Católica, sublinhando que não fez um ataque direto a Trump com o seu apelo à paz.

“Não vou entrar em debates. O que eu disser não é certamente uma crítica a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito clara: ‘Bem-aventurados os pacificadores’”, disse ainda Leão XIV à AP.

Já em declarações à Reuters, o norte-americano voltou a sublinhar não querer "entrar em debate com ele", numa referência a Donald Trump, sublinhando não achar que "a mensagem do Evangelho deva ser deturpada da forma como algumas pessoas o estão a fazer."

"Continuarei a manifestar-me veementemente contra a guerra, procurando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas", rematou.

Estas declarações de Leão XIV - que tem criticado a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, tendo no sábado falado mesmo na "loucura da guerra" causada pela "ilusão de omnipotência" numa vigília pela paz - surgem depois de Donald Trump ter atacado a posição do papa em relação a este conflito, mas também críticas feitas pelo líder dos católicos a outras políticas da Casa Branca, como o combate à imigração.

"O papa Leão é FRACO no combate ao crime e péssimo na política externa", escreveu Donald Trump na Truth Social no domingo à noite. "Não quero um papa que acha OK o Irão ter uma Arma Nuclear. Não quero um papa que pensa que é terrível a América ter atacado a Venezuela, um país que estava a enviar quantidades massivas de droga para os Estados Unidos e, ainda pior, esvaziando as suas prisões, incluindo assassinos, traficantes de droga, para o nosso país", prosseguiu. "E não quero um papa que crítica o presidente dos Estados Unidos porque estou a fazer exatamente aquilo para que fui eleito, DE FORMA ESMAGADORA".

O líder dos Estados Unidos referiu ainda que Leão XIV devia "estar agradecido" porque apenas foi eleito papa "porque era americano, e eles pensaram que seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump". "Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano", acrescentou, referindo ainda que o Sumo Pontífice "é fraco no crime, fraco nas armas nucleares".

"Leão devia recompor-se como papa, usar Senso Comum, deixar de ceder aos caprichos da esquerda radical, e focar-se em ser um Grande Papa, não um político. Está a prejudicá-lo muito e, mais importante, está a prejudicar a Igreja Católica", escreveu ainda na Truth Social.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas, Donald Trump voltou ao tema, referindo não achar que Leão XIV "esteja a fazer um bom trabalho, acho que gosta de crimes". "É uma pessoa muito liberal e não acredita no combate ao crime, não acredita que devamos brincar com um país que quer uma arma nuclear para rebentar com o mundo".

Já na madrugada desta segunda-feira, depois das críticas ao papa, o presidente dos Estados Unidos publicou na plataforma Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece com vestes semelhantes às de Jesus Cristo.

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