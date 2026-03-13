Papa Leão XIV não mencionou nenhum nome em concreto.
Papa Leão XIV não mencionou nenhum nome em concreto. FOTO: EPA / ETTORE FERRARI
Internacional

Leão XIV diz que líderes cristãos que iniciam guerras devem confessar-se

Líder dos católicos tem apelado ao fim da violência no Irão e no Médio Oriente e à renovação dos esforços para o diálogo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a

O Papa Leão XIII sugeriu esta sexta-feira, 13 de março, que os líderes políticos cristãos que iniciam guerras devem confessar-se e avaliar se estão a seguir os ensinamentos de Jesus.

"Será que estes cristãos que têm uma grave responsabilidade nos conflitos armados têm a humildade e a coragem de fazer um sério exame de consciência e de se confessar?", perguntou o Papa num discurso aos sacerdotes, sem mencionar nenhum líder ou conflito específico.

“A dinâmica da unidade com Deus, com a Igreja e dentro de nós mesmos é um pressuposto para a paz entre os povos”, prosseguiu o líder da igreja católica. “Só uma pessoa reconciliada é capaz de viver desarmada e sem conflitos!”

Apesar de não ter referido nomes ou conflitos, Leão XIV falou por várias vezes nos últimos dias do conflito no Irão. No último domingo, por exemplo, durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, apelou ao fim da violência no Irão e no Médio Oriente e à renovação dos esforços para o diálogo.

"Juntamente com os episódios de violência e devastação e o clima generalizado de ódio e medo, há também uma preocupação crescente de que o conflito se possa alastrar e que outros países da região, incluindo o querido Líbano, possam voltar a mergulhar na instabilidade", afirmou o norte-americano.

Também o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, numa entrevista dada ao Vatican News no início do mês, alertou que os ataques de Estados Unidos e Israel enfraqueceram o direito internacional. “A força substituiu a justiça; a força da lei foi substituída pela lei da força”, afirmou, alertando que permitir que aos países que iniciem uma “guerra preventiva” de acordo com os seus próprios critérios corre o risco de “incendiar o mundo inteiro”.

Papa Leão XIV não mencionou nenhum nome em concreto.
“Não é possível compreender o papa Leão XIV sem compreender o seu tempo no Peru”
Papa Leão XIV não mencionou nenhum nome em concreto.
Irão sacode pressão para os EUA em mensagem atribuída ao novo líder
Guerra no Médio Oriente
Israel
Estados Unidos
Irão
Vaticano
Papa Leão XIV
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt