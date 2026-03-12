Os funerais das vítimas dos bombardeamentos tornaram-se manifestações a favor do regime e do novo guia supremo.
Os funerais das vítimas dos bombardeamentos tornaram-se manifestações a favor do regime e do novo guia supremo. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão sacode pressão para os EUA em mensagem atribuída ao novo líder

Mojtaba Khamenei, que continua sem comparecer em público, reafirma tom de desafio da teocracia iraniana a caminho da segunda semana da guerra iniciada pelos EUA e Israel.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
