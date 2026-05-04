“Não haveria qualquer argumento legal a favor do que os EUA se estão a propor fazer em relação ao Ártico”
Paulo Spranger
Internacional

“Não haveria qualquer argumento legal a favor do que os EUA se estão a propor fazer em relação ao Ártico”

Em Lisboa para a Conferência do Ártico - The Melting of the World’s Last Strategic Frontier: Understanding the Arctic in the 21st Century, no ISCSP-ULisboa, o canadiano Chris Penny, professor na Norman Paterson School of International Affairs, na Universidade Carleton, falou dos desafios legais da mais recente corrida ao Ártico.
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