Katarina Gardfeldt foi uma das palestrantes da conferência que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.
Katarina Gardfeldt foi uma das palestrantes da conferência que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.Paulo Spranger
Internacional

"A investigação polar não é só contar plâncton. É também a presença da NATO no Alto Ártico”

Katarina Gardfeldt, cientista que dirige a agência sueca para a investigação nos polos, defende reforço da cooperação com outros países, não só para avanço do conhecimento, mas pela segurança coletiva
César Avó
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