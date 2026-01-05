Maduro transferido para o tribunal de Nova Iorque. Suíça congela bens de líder deposto com "efeitos imediatos"

A Suíça decidiu "congelar", com "efeitos imediatos, quaisquer bens detidos" no país pelo líder deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e "outras pessoas a ele associadas", anunciou esta segunda-feira, 5 de janeiro, o Conselho Federal.A medida "visa impedir a fuga de capitais" e "não afeta os membros do atual governo venezuelano". "Caso futuros processos judiciais revelem que os fundos foram adquiridos ilicitamente, a Suíça empenhar-se-á em garantir que beneficiam o povo venezuelano", refere o Conselho Federal suíço, em comunicado, dando conta que A decisão de congelar os bens de Maduro, soma-se às sanções contra a Venezuela que estão em vigor desde 2018, recorda o Conselho Federal da Suíça, dando conta que a medida entra em vigor com "feitos imediatos" , e manter-se-á válida durante quatro anos, "até novas ordens".