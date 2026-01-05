Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Maduro transferido para o tribunal de Nova Iorque. Suíça congela bens de líder deposto com "efeitos imediatos"

Acusado de tráfico de drogas e terrorismo, Maduro está numa prisão de Nova Iorque, depois de ter sido capturado pelos EUA, e deve comparecer esta segunda-feira (5 de janeiro) perante um juiz federal.
Suíça congela bens associados a Maduro com "efeitos imediatos"

A Suíça decidiu "congelar", com "efeitos imediatos, quaisquer bens detidos" no país pelo líder deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e "outras pessoas a ele associadas", anunciou esta segunda-feira, 5 de janeiro, o Conselho Federal.

A medida "visa impedir a fuga de capitais" e "não afeta os membros do atual governo venezuelano". "Caso futuros processos judiciais revelem que os fundos foram adquiridos ilicitamente, a Suíça empenhar-se-á em garantir que beneficiam o povo venezuelano", refere o Conselho Federal suíço, em comunicado, dando conta que

A decisão de congelar os bens de Maduro, soma-se às sanções contra a Venezuela que estão em vigor desde 2018, recorda o Conselho Federal da Suíça, dando conta que a medida entra em vigor com "feitos imediatos" , e manter-se-á válida durante quatro anos, "até novas ordens".

Maduro transferido para o tribunal de Nova Iorque 

Algemado, o líder deposto da Venezuela foi transferido do Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn para o tribunal de Nova Iorque - juntamente com a mulher, Cilia Flores. O casal deverá ser presente ao juiz Alvin Hellerstein, esta segunda-feira, às 17h00.

Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram capturados no sábado numa operação levada a cabo pelos EUA em Caracas. O antigo presidente venezuelano está acusado de tráfico de droga, terrorismo e posse de armas. Arrisca uma pena entre os 30 anos e a prisão perpétua.

A procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, tornou pública a acusação, que, segundo avançou a Associated Press, imputa a Maduro a liderança de um “governo corrupto e ilegítimo que, durante décadas, utilizou o poder governamental para proteger e promover atividades ilegais, incluindo o tráfico de droga".

A acusação alega ainda que os esforços de combate ao narcotráfico “enriqueceram e consolidaram a elite política e militar da Venezuela”.

Segundo o documento, de 25 páginas, a acusação estende-se à mulher de Maduro, Cilia Flores, e ao filho mais velho, Nicolás Ernesto Maduro Guerra - referido como O Príncipe ou Nicolasito. "Este tráfico de droga em larga escala também concentrou poder e riqueza às mãos da família de Maduro Moros, incluindo a sua mulher, a alegada primeira-dama da Venezuela, Cilia Adela Flores de Maduro, a arguida, e o filho de Maduro Moros, membro da Assembleia Nacional da Venezuela, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, também conhecido por 'Nicolasito” ou 'O Príncipe', o réu", lê-se.

As autoridades norte-americanas acusam Maduro de se ter associado a “alguns dos narcotraficantes e narcoterroristas mais violentos e prolíficos do mundo”

Estados Unidos querem julgar Nicolás Maduro por tráfico de droga e terrorismo

França "não aprova" o "método usado" pelos EUA para capturar Maduro, diz Macron

O "método usado" que foi usado pelos Estados Unidos para capturar Nicolás Maduro "não foi aprovado por França", disse esta segunda-feira (5 de janeiro) o presidente francês.

"Defendemos o direito internacional e a liberdade dos povos", disse Emmanuel Macron durante uma reunião do gabinete presidencial, de acordo com Le Monde.

Para o presidente francês, Maduro é "um ditador" e a sua saída da liderança da Venezuela é "uma boa notícia para os venezuelanos. "Ele é um ditador que confiscou a liberdade do povo venezuelano e que roubou as eleições de 2024", acrescentou.

Segundo as declarações divulgadas pelo porta-voz de Macron, o presidente francês defende que o vencedor das eleições de 2024 "deverá desempenhar um papel central” na transição do poder na Venezuela, referindo-se a Edmundo González Urrutia.

Kamala Harris crítica Trump. "Está a colocar as tropas em risco, a gastar milhares de milhões e a desestabilizar uma região"

"Não se trata de drogas ou de democracia. Trata-se de petróleo e do desejo de Donald Trump de se fazer de homem forte da região". A afirmação é de Kamala Harris, que tece duras críticas ao presidente norte-americano e à operação militar na Venezuela que resultou na captura de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores.

Para a ex-vice-presidente dos EUA, Donald Trump "está a colocar as tropas em risco, a gastar milhares de milhões, a desestabilizar uma região e a não oferecer qualquer autoridade legal, nenhum plano de saída e nenhum benefício para o país".

Kamala Harris, que perdeu as últimas eleições para Donald Trump, considera que a ação na Venezuela não torna "os Estados Unidos mais seguros" e "mais fortes".

"O facto de Maduro ser um ditador brutal e ilegítimo não altera o facto de esta ação ter sido ilegal e imprudente", considera Harris, numa mensagem partilhada nas redes sociais.

"Já vimos este filme antes. Guerras por mudança de regime ou de petróleo, vendidas como demonstração de força, mas que se transformam em caos, e as famílias americanas pagam o preço", lamenta Kamala Harris. "O povo americano não quer isso e está cansado de ser enganado", sublinha.

"Precisamos da Gronelândia", reafirma Trump e promete falar sobre o território "dentro de 20 dias"

O presidente norte-americano reafirmou o interesse na Gronelândia, o território autónomo da Dinamarca, um dia após o ataque dos EUA à Venezuela que resultou na captura de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores.

"Precisamos da Gronelância de um ponto de vista da segurança nacional e a Dinamarca não vai conseguir fazer isso", realçou Donald Trump, no domingo, a bordo do Air Force One.

"Vamos preocupar-nos com a Gronelândia daqui a uns dois meses... vamos falar da Gronelândia daqui a 20 dias", completou Trump aos jornalistas, repetindo que o território é estratégico para os EUA. "A UE precisa que nós a tenhamos - e sabem disso”, sublinhou.

Trump diz que é preciso "fazer alguma coisa" no México 

Além dos avisos à Colômbia e a Cuba, o presidente dos EUA defendeu ser necessário "fazer alguma coisa" no México.

"Tem que se organizar, porque eles [traficantes de droga] estão a invadir o México, e nós vamos ter que fazer alguma coisa", disse Donald Trump aos jornalistas. "Gostaríamos que o México o fizesse. Eles são capazes de o fazer, mas, infelizmente, os cartéis de droga são muito fortes no México", considerou Trump, citado pela imprensa internacional.

A bordo do avião presidencial, o presidente norte-americano disse que ofereceu, várias vezes, à presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, a ajuda das Forças Armadas dos EUA, mas, na sua opinião, a chefe de Estado do país vizinho "está um pouco receosa".

PM italiana falou com María Corina Machado e "ficou acordado que saída de Maduro abre novo capítulo de esperança" 

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, falou, no domingo, por telefone, com María Corina Machado, líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, sobre "as perspectivas de uma transição pacífica e democrática na Venezuela", após os EUA capturarem Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores.

"Ficou acordado que a saída de Maduro abre um novo capítulo de esperança para o povo venezuelano, que poderá voltar a desfrutar dos princípios básicos da democracia e do Estado de Direito", lê-se no comunicado do governo italiano. 

China manifesta "profunda preocupação" e alerta para risco de instabilidade na América Latina

A China voltou esta segunda-feira (5 de janeiro) a reclamar a “libertação imediata” do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, capturado no sábado por forças dos Estados Unidos durante uma operação militar em Caracas, e alertou para o risco de instabilidade na América Latina.

“O uso da força pelos EUA viola claramente o direito internacional e os princípios fundamentais das relações internacionais”, afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, durante uma conferência de imprensa em Pequim.

Lin manifestou “profunda preocupação” com a detenção de Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, e instou Washington a “garantir a sua segurança pessoal” enquanto permanecerem fora da Venezuela, além de exigir a sua libertação.

O porta-voz denunciou o “uso descarado da força” contra um país soberano, acusando os EUA de “ameaçar a paz e a estabilidade na América Latina e nas Caraíbas”, região que a China considera uma “zona de paz”.

Pequim reiterou a sua oposição ao uso ou ameaça de uso da força nas relações internacionais e às práticas de “assédio hegemónico”.

Lin apelou à resolução da crise na Venezuela através do diálogo e negociação, e manifestou apoio à convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Questionado sobre contactos com Caracas, Lin afirmou que a China “respeita a soberania e independência da Venezuela” e acredita que o país “lidará com os seus assuntos internos de acordo com a Constituição e as leis”, sem confirmar se houve conversações com a vice-presidente Delcy Rodríguez, que assumiu interinamente o cargo de chefe do Executivo.

Sobre a cooperação bilateral, o porta-voz sublinhou que os projetos energéticos entre os dois países “são entre Estados soberanos” e estão protegidos pelo direito internacional. Acrescentou que, “independentemente das mudanças na situação interna venezuelana”, a disposição da China para aprofundar a cooperação com Caracas “não se alterará” e que os “interesses legítimos” de Pequim “continuarão a ser salvaguardados”.

Lin rejeitou ainda que a China procure estabelecer “esferas de influência” na América Latina, frisando que a sua política para a região é “coerente e estável”, baseada na não ingerência, igualdade e benefício mútuo, sem alinhamentos ideológicos.

“A China continuará a ser um bom amigo e parceiro” dos países da região, afirmou, acrescentando que está pronta para cooperar com eles na defesa da Carta da ONU e da justiça internacional, bem como para responder às tensões decorrentes da situação na Venezuela.

Lusa

Juiz que vai julgar Maduro tem 92 anos e esteve nas ações de indemnização pelo ataque às Torres Gémeas

Alvin Hellerstein, um juiz judeu ortodoxo de 92 anos, vai presidir ao julgamento de Nicolás Maduro e da sua mulher Cilia Flores, que serão hoje presentes a tribunal em Nova Iorque.

O presidente deposto da Venezuela vai responder pelas acusações de narcoterrorismo e posse de armas, tendo pela frente um veterano magistrado nomeado por Bill Clinton em 1998 para o tribunal federal.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, Hellerstein deverá decretar que o casal fique em prisão preventiva, mesmo que ambos se declarem inocentes, pelo que o caso deve arrastar-se durante meses ou mesmo para além de um ano, uma vez que tem de ser formado um júri para avaliar as provas.

Este juiz, nascido em Nova Iorque em 1933, foi advogado do Exército dos EUA e ao longo da sua carreira esteve em alguns casos mais importantes dos Estados Unidos, como por exemplo as ações de indemnização pelos danos causados pelos ataques às Torres Gémeas de 11 de setembro, bem como o caso de assédio sexual contra o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein.

Já esteve em casos envolvendo Donald Trump, tendo já decidido contra o presidente norte-americano.

Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai. "Vão ver-nos nas ruas, ao lado do povo"

O filho do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro apelou esta segunda-feira (5 de janeiro) à população para se mobilizar contra o ataque realizado no sábado pelos Estados Unidos contra a Venezuela e a prisão do seu pai pelas forças norte-americanas.

“Estamos bem, estamos calmos. Vão ver-nos nas ruas, ao lado do povo”, disse Nicolás Ernesto Maduro.

O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em “erguer as bandeiras da dignidade” e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.

“Não nos verão fracos”, afirmou o filho de Maduro.

“Vamos erguer as bandeiras do [antigo Presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo”, disse, segundo a Rádio Miraflores.

“Estamos firmes (…). Estamos a avançar”, sublinhou, numa mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.

Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.

Lusa

Irão pede libertação de Nicolás Maduro. “O presidente de um país e a sua esposa foram raptados. É um ato ilegal"

O Irão, que mantém laços estreitos com a Venezuela, apelou esta segunda-feira, 5 de janeiro, à libertação do presidente Nicolás Maduro, levado para os Estados Unidos após uma intervenção militar americana em Caracas.

“O presidente de um país e a sua esposa foram raptados. Não há motivo para [Donald Trump] se orgulhar, é um ato ilegal”, disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï.

Na conferência de imprensa semanal, o responsável acrescentou: ”Como salientou o povo venezuelano, o seu presidente deve ser libertado".

O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.

Lusa

Operação dos EUA para capturar Maduro matou 32 cubanos, diz Havana

O governo de Cuba afirmou que a operação dos EUA para capturar Nicolás Maduro matou 32 cubanos, membros das Forças Armadas e de agências de inteligência do país, e anunciou dois dias de luto nacional.

"Os nossos compatriotas cumpriram o seu dever com dignidade e heroísmo e caíram, após resistência feroz, em combate direto contra os agressores ou como resultado de bombardeamentos em instalações", refere Havana, em comunicado divulgado no domingo.

Os dois países são aliados de longa data, com Cuba a fornecer segurança a Nicolás Maduro desde que este tomou posse, como recorda o The Guardian.

A Venezuela não revelou o número de mortos que resultou do ataque norte-americano contra Caracas. O New York Times avançou, no entanto, que pelo menos 80 pessoas, civis e soldados, morreram no ataque .

"Basta!" Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre a anexação do território pelos EUA

Edmundo González pede libertação de presos políticos e faz apelo "sereno e claro" às Forças Armadas da Venezuela 

O dirigente da oposição venezuelana Edmundo González apelou às Forças Armadas do país para reconhecerem o resultado das eleições presidenciais no país de julho 2024, de que se diz vencedor, e à libertação de todos os presos políticos.

"A normalização real do país só será possível quando se respeitar sem ambiguidades a vontade maioritária expressa pelo povo venezuelano” em 28 de julho de 2024 e quando "se libertarem todos os venezuelanos privados de liberdade por razões políticas", disse Edmundo González, que encabeçou a lista da oposição ao regime de Nicolás Maduro nas eleições de 2024.

Edmundo González Urrutia fez estas declarações num vídeo publicado na rede social X no domingo à noite, nas suas primeiras palavras públicas após a captura do Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, pelos EUA, em Caracas, no sábado.

"Este momento é um passo importante, mas não suficiente", disse Edmundo González sobre a queda de Maduro.

O dirigente político venezuelano insistiu em que só com o reconhecimento do resultado eleitoral real de julho de 2024 e a libertação “imediata e sem condições” dos presos políticos civis e militares poderá iniciar-se "de maneira séria e responsável" um "verdadeiro processo de transição" na Venezuela.

Edmundo González, que vive exilado em Espanha, na sequência das eleições de 2024, fez "um apelo sereno e claro" às forças armadas e aos corpos de segurança do Estado, sublinhando "que o seu dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso em 28 de julho de 2024".

"Como chefe supremo [das Forças Armadas] lembro-lhes que a sua lealdade é com a Constituição, com o povo e com a República", disse, afirmando assim que se considera o vencedor das últimas eleições venezuelanas e o presidente eleito e legítimo do país.

Edmundo González encabeçou a lista da oposição venezuelana e do movimento da hoje Nobel da Paz Maria Corina Machado nas eleições de 2024, cujos resultados oficiais - que deram nova vitória a Maduro - não foram reconhecidos também por toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia ou os EUA.

"Quem usurpou o poder já não se encontra no país e enfrenta a justiça", o que "configura um novo cenário político", mas "não substitui as tarefas fundamentais" que os venezuelanos têm de pela frente, disse Edmundo González no vídeo publicado no X.

O dirigente venezuelano insistiu em que o movimento político que integra tem hoje uma legitimidade que "provém do mandato popular e do apoio claro de milhões de venezuelanos" nas eleições de 2024.

"Esse apoio é profundo, maioritário e sustentável e jamais será traído". acrescentou.

Lusa

China rejeita papel dos EUA como "juiz do mundo" e exige a “libertação imediata” de Maduro

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou esta segunda-feira, 5 de janeiro, que a China “não aceitará que nenhum país se assuma como juiz do mundo”, após a detenção do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, numa operação norte-americana.

“Nunca considerámos que algum país possa agir como ‘polícia do mundo’, nem aceitaremos que se autoproclame ‘juiz do mundo’”, declarou Wang, numa reunião em Pequim com o homólogo paquistanês, Ishaq Dar.

“O panorama internacional está cada vez mais turbulento e complexo”, disse Wang Yi, denunciando o que classificou como fenómenos de “unilateralismo” e “abuso hegemónico” nas relações internacionais.

Pequim reiterou que se opõe “de forma consistente” ao uso ou ameaça do uso da força, bem como à imposição da vontade de um Estado sobre outros.

Wang acrescentou que a China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional, “incluindo o Paquistão”, para defender a Carta das Nações Unidas, “salvaguardar a linha mínima da moral internacional” e promover a construção de uma “comunidade de destino comum da humanidade”.

Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China já havia manifestado “grave preocupação” com a detenção de Maduro e exigido a sua “libertação imediata”.

A diplomacia chinesa apelou ainda para que os EUA garantam a segurança pessoal do casal venezuelano e defendeu que a crise venezuelana deve ser resolvida através de “diálogo e negociação”, sem anunciar medidas adicionais.

Pequim mantém estreitos laços diplomáticos e económicos com Caracas, reforçados durante os mandatos dos líderes dos dois países Xi Jinping e Maduro, e tem defendido sistematicamente os princípios de soberania e não ingerência nos assuntos domésticos de outras nações.

Lusa

Presidente da Colômbia critica EUA por ser primeiro país a bombardear uma capital sul-americana. "Nem Salazar o fez"

O presidente da Colômbia criticou os Estados Unidos por serem o primeiro país a bombardear uma capital sul-americana, após o ataque de sábado a Caracas, dizendo que nem Netanyahu, Hitler, Franco ou Salazar o fizeram.

"Os EUA são o primeiro país do mundo a bombardear uma capital sul-americana em toda a história da humanidade. Nem Netanyahu o fez, nem Hitler, nem Franco, nem Salazar. Que medalha terrível essa, porque os sul-americanos não a esquecerão durante as próximas gerações", escreveu no domingo Gustavo Petro, na rede social X.

Para o presidente colombiano, "a ferida fica aberta durante muito tempo", mas "a vingança não deve existir" porque "mata o coração".

"Os parceiros comerciais têm de mudar e a América Latina tem de se unir ou será tratada como um servo e escravo e não como o centro vital do mundo. Uma América Latina com capacidade para compreender, negociar e unir-se a todo o mundo. Não olhamos apenas para o norte, mas em todas as direções", escreveu o dirigente, numa longa mensagem.

Pedro disse que pediu ao homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que procure uma aliança - "antes de tudo deve ser a própria América Latina, que está sendo bombardeada" -, após observar que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual a Colômbia detém a presidência temporária, não é um fórum com capacidade de atuação.

"A CELAC atualmente não nos serve de nada por causa da sua regra de consenso absoluto, o que não falta é um ou uma presidente que prefere continuar a ser escravo de governos estrangeiros, que anseia ajoelhar-se perante o rei", afirmou, referindo-se a uma reunião virtual de ministros dos Negócios Estrangeiros convocada pela Colômbia para lidar com a situação na Venezuela, na qual não se chegou, no domingo, a qualquer acordo.

Trump ameaça presidente da Colômbia, país "governado por um homem doente"

Horas antes da publicação da mensagem, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou Petro, a quem acusou de "fabricar cocaína", com o envio para a Colômbia de uma missão norte-americana como a que atacou vários pontos da Venezuela e capturou Maduro.

Trump disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial que, tal como a Venezuela, "a Colômbia também está muito doente", acrescentando que o país é "governado por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e isso é algo que ele não vai fazer durante muito tempo".

A este respeito, Petro disse: "Rejeito profundamente que Trump fale sem saber, o meu nome em 50 anos não aparece nos ficheiros judiciais sobre tráfico de droga, nem antes nem agora. Pare de me caluniar, senhor Trump".

"Não lê a história da Colômbia e é por isso que falha quando nos critica. Só deve reunir-se com os seus funcionários especializados em investigações sobre drogas na Colômbia a quem eu ajudei com as minhas próprias investigações como senador da República de esquerda da Colômbia e do seu povo", acrescentou o presidente do país andino.

Numa outra conferência de imprensa realizada no sábado, na Florida, após a operação na Venezuela, Trump aproveitou para enviar advertências mais duras a Petro, com quem tem tido vários desentendimentos e a quem acusou diretamente de estar envolvido no tráfico de droga regional.

No evento de sábado, Trump avisou o líder colombiano que ele deveria "tomar cuidado".

Lusa

Francisco Pereira Coutinho: “Foi um ato de agressão e uma ingerência ilegítima” na Venezuela

Maduro deve comparecer esta segunda-feira num tribunal de Nova Iorque

Acusado de tráfico de drogas e terrorismo, o líder deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, está detido numa prisão de Nova Iorque e deve comparecer esta segunda-feira, 5 de janeiro, perante um juiz federal num tribunal da cidade.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.

Lusa

Venezuela. Trump deixa dúvidas sobre a mudança de regime, expõe planos para a exploração de petróleo e avisa outros países da região

Presidente interina da Venezuela cria comissão para libertação de Maduro e diz estar disponível para colaborar com os EUA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, criou no domingo (4 de janeiro) uma comissão para a libertação do líder deposto, Nicolás Maduro, e da mulher do dirigente, Cilia Flores, capturados e levados para os Estados Unidos.

Uma comissão "de alto nível" foi apresentada pelo ministro da Informação, Freddy Ñáñez, que fará parte da mesma, e que vai ser liderada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Iván Gil.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Rodríguez defendeu no domingo relações "equilibradas e respeitosas" com os Estados Unidos, "baseadas na igualdade soberana e na não interferência".

"Convidamos o governo dos Estados Unidos a colaborar conosco numa agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento partilhado, dentro do quadro do direito internacional", declarou a presidente interina da Venezuela.

Dirigindo-se a Trump, afirmou: "os nossos povos e a nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Esta sempre foi a mensagem do presidente Nicolás Maduro e é a mensagem de toda a Venezuela neste momento".

A presidente interina também juntou no domingo o primeiro Conselho de Ministros, um dia após assumir o cargo, com o apoio do Supremo Tribunal da Venezuela e das forças militares.

DN/Lusa

Os sete atores-chave, do regime e da oposição, no futuro da Venezuela
EUA
Venezuela

