Moscovo costuma atacar a capital ucraniana durante a noite.
Moscovo costuma atacar a capital ucraniana durante a noite.EPA / SERGEY DOLZHENKO
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Moscovo lança raro ataque diurno de drones contra capital ucraniana

Incursão foi registada na hora de ponta matutina em Kiev, com as autoridades militares ucranianas a garantirem que abateram 194 dos 211 drones russos.
Ana Meireles
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