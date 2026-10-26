Milhares de pessoas recebem a caravana de Maria Corina Machado no seu regresso à Venezuela
Milhares de pessoas saíram no domingo à rua na Venezuela para acompanhar a caravana que a líder da oposição e Prémio Nobel da Paz em 2025 fez no regresso ao país, após dez meses de exílio. María Corina Machado percorreu cinco estados do norte da Venezuela até chegar a Caracas, enquanto os apoiantes a saudavam.
Com bandeiras e alguns vestidos com as cores do partido de Maria Corina Machado - o Vente Venezuela (VV) - os apoiantes correram atrás das viaturas da caravana gritando frases como "María Corina, eu amo-te", "Bem-vinda ao teu país" e "Não te vamos deixar sozinha".
"É a porta para a liberdade, para uma nova esperança, para o futuro dos nossos venezuelanos", disse à EFE Mariana Rodríguez, de 60 anos, em Maracay, no estado de Aragua, convicta de que o o Governo terá agora de se sentar à mesa com Corina Machado para negociar acordos para novas eleições, após a detenção de Nicolas Maduro numa intervenção militar dos Estados Unidos.
María Corina Machado saiu clandestinamente da Venezuela em dezembro de 2025 para receber o Prémio Nobel da Paz. Desde então, terá tentado regressar por sete vezes. Reapareceu no domingo ao lado da imagem da Divina Pastora e de milhares de fiéis no santuário de Barquisimeto, no estado de Lara, 370 quilómetros a oeste de Caracas.
“Já estou aqui convosco”, anunciou na sua conta da rede social X.
O seu regresso tem lugar após centenas de venezuelanos se terem manifestado na quinta-feira, nas principais cidades do país, para exigir o seu regresso, a liberdade dos presos políticos e a marcação de eleições presidenciais.
*Com Lusa