O ataque ucraniano a navios russos no porto de Benghazi, na Líbia, abriu um “irritante” entre Roma e Kiev que levou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a pedir explicações a Volodymyr Zelensky. Num telefonema entre os dois na sexta-feira (27), Meloni advertiu o presidente ucraniano para não alastrar a guerra com a Rússia ao Mediterrâneo e manifestou a preocupação de Roma com uma operação que “violou a soberania líbia” e pode “comprometer a segurança regional”, segundo um comunicado divulgado após o contacto.

Meloni reafirmou a Zelensky o apoio de Itália à Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas deixou claro que esse apoio "não pode traduzir-se na aceitação de iniciativas que coloquem em risco a segurança de Itália e da região", refere a mesma nota, citada pela Sky News.

A chefe do Governo italiano considerou que o ataque ucraniano aos navios no porto de Benghazi "corre o risco de alargar o conflito ao Mediterrâneo", numa conversa que serviu também para esclarecer as declarações anteriores de Zelensky sobre o ataque, nas quais deixou entender que teria havido uma coordenação com os aliados europeus.

Declarações que motivaram um desmentido público do ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani. "Nenhum de nós foi informado, ninguém sabia o que os ucranianos estavam a fazer na Líbia. Portanto, o que Zelensky disse não é verdade", afirmou Tajani numa entrevista à Sky TG24, citada pelo jornal Kyiv Independent.

Na sequência da conversa com Meloni, o presidente ucraniano veio a público corrigir as declarações anteriores e reconhecer que a operação foi realizada sem coordenação prévia com os parceiros europeus.

Numa publicação na rede social X, Zelensky afirmou que discutiu com Meloni os assuntos em curso e sublinhou a importância de manter o entendimento entre Kiev e Roma, garantindo o compromisso de assegurar a partilha de informações e uma comunicação direta, regular e eficaz.