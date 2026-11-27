O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu esta sexta-feira, 27 de novembro, os ataques de Kiev contra dois navios russos junto à costa da Líbia, apesar das críticas de países aliados.

A ação foi levada a cabo pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e o Exército ucraniano, no passado fim de semana, conforme foi revelado por Zelensky, que reivindicou os ataques contra a corveta russa Merkury e o cargueiro MV ANGARA.

Em entrevista à BBC, Zelensky voltou a apoiar este tipo de ação militar, referindo que o navio de guerra Merkury era um "alvo absolutamente legitimo".

O presidente da Ucrânia disse que os serviços de segurança ucranianos confirmaram que o cargueiro seria utilizado pela Rússia para transportar armas, uma embarcação que estaria a ser protegida pela corveta, o outro navio russo atingido no porto líbio de Benghazi.

Já antes, quando reivindicou estes ataques, tinha referido que se tratava de uma operação "exemplar" das forças ucranianas, "em resposta à guerra da Rússia".