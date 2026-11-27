Zelensky defende ação contra navios russos na Líbia, mas admite que estes ataques são "muito perigosos"
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu esta sexta-feira, 27 de novembro, os ataques de Kiev contra dois navios russos junto à costa da Líbia, apesar das críticas de países aliados.
A ação foi levada a cabo pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e o Exército ucraniano, no passado fim de semana, conforme foi revelado por Zelensky, que reivindicou os ataques contra a corveta russa Merkury e o cargueiro MV ANGARA.
Em entrevista à BBC, Zelensky voltou a apoiar este tipo de ação militar, referindo que o navio de guerra Merkury era um "alvo absolutamente legitimo".
O presidente da Ucrânia disse que os serviços de segurança ucranianos confirmaram que o cargueiro seria utilizado pela Rússia para transportar armas, uma embarcação que estaria a ser protegida pela corveta, o outro navio russo atingido no porto líbio de Benghazi.
Já antes, quando reivindicou estes ataques, tinha referido que se tratava de uma operação "exemplar" das forças ucranianas, "em resposta à guerra da Rússia".
Reconheceu, no entanto, à emissora britânica, que estes ataques são "muito perigosos", adiantando que as forças ucranianas "nunca atacam" sem uma coordenação com os seus parceiros, mas não avançou com mais detalhes sobre a operação.
Além da ação na costa da Líbia, drones ucranianos atacaram o navio russo Sparta II, no golfo da Finlândia, o que também motivou a apreensão de países aliados de Kiev.
A primeira-ministra de Itália afirmou, esta semana, que o ataque na costa da Líbia poderia estender a guerra para o Mediterrâneo, o que considerou inaceitável. As críticas também chegaram da Alemanha, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul, alertou a Ucrânia para não alargar "geograficamente" a guerra com a Rússia.
Já a Líbia anunciou a decisão de interpor uma ação judicial contra a Ucrânia no no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), por violação da soberania e da integridade territorial da Líbia.
No âmbito desta ação judicial, a Líbia irá pedir ainda uma indemnização integral por todos os danos em causa, seguindo as normas sobre a responsabilidade dos Estados por atos ilícitos internacionais.