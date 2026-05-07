Carney estudou na Universidade de Oxford e foi o primeiro não-britânico a liderar o Banco de Inglaterra.
Carney estudou na Universidade de Oxford e foi o primeiro não-britânico a liderar o Banco de Inglaterra. FOTO: EPA / Leszek Szymanski
Internacional

Mark Carney, o primeiro-ministro que está a unir o Canadá à Europa

Desde que chegou ao poder, o antigo governador do Banco de Inglaterra tem respondido às ameaças de Trump com novas alianças, em particular com a UE. Já há quem fale na adesão do Canadá ao bloco.
Ana Meireles
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