Mais de 400 detidos em distúrbios nos festejos da vitória do PSG

Mais de 400 pessoas foram detidas em França na sequência das comemoraões da conquista da Liga dos Campeões pelo PSG. Só em Paris foram detidas 283 pessoas, segundo os números avançados na manhã deste domingo pelo canal de televisão France 24.As celebrações da vitória do PSG sobre o Arsenal no desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 no final dos 120 minutos de jogo, ficaram marcadas por confrontos nas ruas. Para as ruas de toda a França tinham sido mobilizados cerca de 22 mil polícias, após os confrontos que se verificaram no ano passado quando a equipa francesa conquistou o mesmo troféu.O ministro do Interior, Laurent Núñez, classificou os distúrbios como "absolutamente inaceitáveis" e anunciou que sete polícias ficaram feridos, seis viaturas e dois estabelecimentos comerciais, segundo o France 24.. As autoridades estimam que cerca de 20 mil adeptos se tenham reunido nos Campos Elísios para assistirem à final da Liga dos Campeões realizada em Budapeste, na Hungria.Também se registaram problemas perto do Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, e na Praça da República.Cerca de 150 pessoas tentaram invadir o estádio do PSG e registou-se também uma tentativa de ataque a uma esquadra da polícia no 8.º Bairro, onde se situa a Avenida dos Campos Elísios.Na tarde deste domingo, os jogadores participarão num desfile nos Campos Elísios, sendo esperada a presença de cerca de 100 mil pessoas. Depois, os bicampeões europeus serão recebidos pelo presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu..PSG é bicampeão europeu após bater Arsenal no desempate por grandes penalidades