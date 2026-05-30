PSG é bicampeão europeu após bater Arsenal no desempate por grandes penalidades

O PSG conquistou pelo segundo ano consecutivo a Liga dos Campeões em futebol, após vencer este sábado (30 de maio) o Arsenal no desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 no final dos 120 minutos de jogo.Os londrinos, campeões ingleses, adiantaram-se no marcador nesta final disputada em Budapeste (Hungria), através de um golo de Kai Havertz logo aos cinco minutos de jogo, mas o PSG chegaria ao empate através de uma grande penalidade convertida por Ousmane Dembelé, aos 64 minutos. No desempate por penáltis, Gonçalo Ramos iniciou a série e deu vantagem aos parisienses, enquanto Nuno Mendes falhou a sua tentativa. No final, os franceses foram mais eficazes (4-3), com Eze e Gabriel a falharem para o Arsenal.Outro português, Vitinha, foi eleito o "Homem do Jogo" pela UEFA, apesar de ter saído com queixas musculares na segunda parte do prolongamento..Na era moderna da Liga dos Campeões (desde 1992/93), só o Real Madrid tinha conseguido vencer edições consecutivas da prova até agora - os espanhóis fizeram mesmo um "tri" entre 2016 e 2018.