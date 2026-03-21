Jovens britânicos retidos no estrangeiro por novas regras de fronteira

As novas regras para britânicos com dupla nacionalidade estão a gerar problemas em crianças e adolescentes que querem regressar ao país. Segundo reporta o jornal britânico The Guardian, desde quinta-feira, pelo menos quatro adolescentes viram negado o regresso a território britânico. Em causa estão as novas regras sobre o controlo de fronteiras, aplicadas pelo Governo do Reino Unido desde o dia 25 de fevereiro.Pessoas que queiram visitar o território durante um curto período de tempo, têm a possibilidade de pedir uma Autorização Eletrónica de Viagem, cujo custo é de 16 libras britânicas (18,40 euros, ao câmbio atual). Porém, para cidadãos com dupla nacionalidade que queiram regressar a casa, o cenário é totalmente distinto.Estes ficam obrigados, desde há menos de um mês, a apresentar um passaporte britânico. Caso não o façam, têm a possibilidade de pagar por um certificado que lhes permite fazer a viagem e custa nada mais nada menos do que 589 libras britânicas (678 euros). Este deve ser anexado ao passaporte da outra nacionalidade, para que possam embarcar em aviões, barcos ou comboios com destino ao Reino Unido.Ora, várias crianças e adolescentes não têm ainda o necessário passaporte e recusaram pagar o certificado, pelo que estão retidos noutros países, um pouco por todo o mundo. Dinamarca, Espanha, Canadá, Austrália e Índia são exemplos de países onde cidadãos britânicos com dupla nacionalidade não puderam embarcar para o Reino Unido..Novos requisitos de entrada no Reino Unido revoltam cidadãos com dupla nacionalidade.Surto de meningite no Reino Unido. Já há 27 casos e dois mortos