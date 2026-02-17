A partir de 25 de fevereiro de 2026, todos os cidadãos britânicos com dupla nacionalidade serão obrigados a apresentar um passaporte do Reino Unido ou um certificado de direito de residência.
Novos requisitos de entrada no Reino Unido revoltam cidadãos com dupla nacionalidade

Daqui a cerca de uma semana, todos os britânicos com dupla cidadania terão de apresentar um passaporte do Reino Unido ou um certificado de direito de residência para entrar no país.
Uma nova vaga de indignação está a varrer a comunidade de cidadãos britânicos residentes no estrangeiro. Em causa estão as novas regras de controlo de fronteiras que, segundo uma reportagem do jornal britânico The Guardian, publicada nesta terça-feira (17), poderão impedir cerca de 1,2 milhões de pessoas de embarcarem em voos, comboios ou ferries com destino ao Reino Unido.

As normas, que entram em vigor a 25 de fevereiro de 2026, estipulam que os cidadãos com dupla nacionalidade já não podem viajar para território britânico utilizando apenas o seu passaporte estrangeiro - australiano, francês ou alemão. Em vez disso, são agora obrigados a apresentar um passaporte britânico válido ou certificados de Autorização de (ou, na versão inglesa, do Direito de) Residência (Certificate of Entitlement), cujo custo ascende a 589 libras esterlinas (cerca de 700 euros).

Burocracia e custos exorbitantes

Segundo os testemunhos recolhidos pelo The Guardian, a medida está a ser recebida com um misto de "asco, fúria e angústia". Entre os casos mais dramáticos destaca-se o de uma antiga funcionária pública de 78 anos, que vive na Austrália há meio século. Para realizar aquela que poderá ser a sua última viagem ao país de origem, Sandra enfrenta agora uma "montanha de burocracia" para provar a sua cidadania, sendo-lhe exigidos documentos originais de há décadas, como Certidões de Nascimento e Casamento, que já não possui.

A revolta é partilhada por um residente em França, que descreve a renúncia à cidadania britânica como a única solução viável. Com uma filha que também possui dupla nacionalidade, John (nome fictício) recusa-se a pagar ao governo britânico as 1178 libras esterlinas (cerca de 1400 euros) necessárias para que ambos obtenham a documentação exigida para visitarem a família no Reino Unido, questionando se é este o verdadeiro objetivo das autoridades.

Já outra cidadã britânica, de 79 anos e a viver na Alemanha desde 1968, descreve o sentimento de ser "excluída do seu próprio país". A cidadã de dupla nacionalidade aponta a ironia de o seu marido, sendo apenas cidadão alemão, poder entrar no Reino Unido sem quaisquer taxas ou restrições, enquanto ela, britânica de nascimento, é tratada como uma potencial ameaça e obrigada a pagar taxas elevadas pelo privilégio de regressar a casa.

Por fim, outra britânica, também a residir em França, decidiu que não voltará a viajar para o Reino Unido. Para esta cidadã, os entraves logísticos revelaram-se insuperáveis, uma vez que o novo certificado digital exige deslocações dispendiosas a Paris ou Marselha para a recolha de dados biométricos, além dos custos exorbitantes com traduções oficiais de documentos.

A justificação do governo

Em resposta às críticas, um porta-voz do Ministério do Interior (Home Office) explicou que esta medida é necessária para que as transportadoras possam verificar a cidadania britânica de forma eficaz, evitando atrasos ou recusas de embarque. O Governo sublinha ainda que esta abordagem é semelhante à adotada por outros países, como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália.

No entanto, para as famílias que dependem destas visitas anuais, como é o caso de idosa, cujos netos vivem na Austrália, o sentimento é de que o governo não ponderou o impacto emocional e prático nestes cidadãos, muitos dos quais já são de idade avançada e não possuem documentos atualizados.

