Equipas de resgate trabalham no local do ataque russo a um edifício residencial de nove andares em Kiev.
Equipas de resgate trabalham no local do ataque russo a um edifício residencial de nove andares em Kiev.EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Hungria muda de postura e critica Rússia, Eslováquia faz o mesmo

Moscovo realizou o maior ataque aéreo num período de dois dias desde o início da guerra, bombardeando Kiev e outras cidades ucranianas. Morreram, pelo menos, 11 pessoas. Zelensky promete resposta.
Ana Meireles
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