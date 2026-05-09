Hantavírus. Ministra da Saúde espanhola diz que está "tudo pronto" para receber o cruzeiro

Mónica García, ministra da Saúde espanhola, garantiu há instantes que está "tudo pronto" para receber o cruzeiro na madrugada de domingo. A declaração ocorreu em conferência de imprensa no Porto de Granadilla, em Tenerife. “Vinte e três países estão envolvidos na evacuação das pessoas do navio e estamos a coordenar com as autoridades sanitárias internacionais para o fazer com as maiores garantias de segurança possíveis para a população e a saúde pública”, declarou a ministra. Mónica García classificou a operação como "sem precedentes".