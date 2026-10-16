Granadas de atordoamento costumam não ser permitidas em caso de manifestações estudantis
Granadas de atordoamento costumam não ser permitidas em caso de manifestações estudantisFoto:EPA/MOHAMMED BADRA
Internacional

Governo francês autorizou uso de granadas de atordoamento em protestos de sábado

Ministro Laurent Nuñez diz que granadas podem ser usadas "caso ocorram episódios de violência urbana extremamente graves" nas 80 manifestações marcadas para este sábado.
DN/Lusa
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O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, autorizou esta sexta-feira (16) o uso de granadas de atordoamento — proibidas nas manifestações estudantis — durante os protestos marcados para o próximo sábado.

A declaração ocorreu na véspera de um dia de protestos em França, que vai reunir não só estudantes, mas também outros grupos — incluindo os "coletes amarelos", responsáveis por distúrbios em 2019 — em protesto contra o aumento do custo de vida.

A granada de atordoamento M84 ("flashbang") é uma arma não letal que provoca a perda de visão e audição no momento da deflagração.  "Os polícias e os gendarmes podem vir a utilizar todo o arsenal de armas não letais à disposição — desde granadas de gás lacrimogéneo a lançadores de projéteis de defesa — em contextos de extrema dificuldade", disse Nuñez à estação televisiva France 2.

O ministro do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) salientou que a orientação abrange as granadas de atordoamento que, segundo disse, são "pouco utilizadas" pelas forças de segurança, mas que "caso ocorram episódios de violência urbana extremamente graves (...), podem vir a ser usadas".

"As granadas não são utilizadas em operações de manutenção da ordem durante manifestações que decorrem normalmente (...) Caso haja confrontos graves e intensos —, podem ser utilizados todos os tipos de armas não letais", sublinhou.

O ministro acrescentou que as manifestações do próximo sábado são distintas daquelas que têm sido levadas a cabo pelos alunos do ensino secundário — ocasiões em que a atuação policial para conter os distúrbios foi criticada.

Nuñez indicou que foram identificadas cerca de 250 convocatórias através das redes sociais e aproximadamente 80 manifestações — das quais metade já solicitou autorização às autoridades —, e pediu que as restantes façam o mesmo para facilitar a manutenção da ordem.

O ministro lamentou que, no final de muitos dos protestos, se infiltrem "elementos de extrema-esquerda" que provocam confrontos com as forças de segurança e danos no espaço público.

Por outro lado, Nuñez acrescentou que também existe o receio de bloqueios de estradas em certos pontos do país — como já aconteceu durante o movimento dos "coletes amarelos" — e salientou que, caso isso aconteça, deu ordens aos agentes para que garantam a circulação.

Hoje, os bloqueios nas instituições de ensino ocorreram pontualmente em vários locais do país, embora a maioria das escolas e centros educativos tenha funcionado normalmente.

Mesmo assim, em alguns pontos, os protestos estudantis levaram a confrontos com as forças de segurança ao início da manhã, um dos quais, no sudeste de Paris, que resultou em cargas da polícia de choque.

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