A estação ferroviária de Calais-Fréthun está a ser alvo de verificações de segurança
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Internacional

França: Ameaça de bomba na estação de Calais interrompe circulação de comboios internacionais

Neste momentos estão a decorrer verificações de segurança para determinar se a ameaça é credível. Em Sevilha, Espanha, também houve um alerta, que se revelou falso.
Sofia Fonseca
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Foi emitido esta quinta-feira, 12 de novembro, um alerta de bomba na estação ferroviária de Calais-Frethun, em França.

A informação foi avançada pelo próprio departamento de Pas-de-Calais, numa publicação nas redes sociais.

Neste momentos estão a decorrer verificações de segurança para determinar se a ameaça é credível.

As autoriddaes avisaram que o alerta de bomba está a afetar as viagens ferroviárias internacionais. O serviço de alta velocidade Eurostar já anunciou que alguns dos seus comboios entre Londres e Paris estavam a ser afetados.

"A pedido das autoridades francesas, os comboios estão atualmente impedidos de passar pela estação de Calais-Fréthun. Isto está a causar atrasos em alguns serviços de e para Londres", disse a empresa em comunicado.

Antes disso, em Sevilha, no sul de Espanha, as autoridades tinham montado um dispositivo de segurança devido a a uma mala abandonada numa paragem do elétrico na Avenida de la Constitución.

De acordo com o Diário de Sevilla, tratou-se de um falso alarme, tendo sido realizada uma detonação controlada, pelas 10h38 locais (menos uma hora em Lisboa), como medida preventiva.

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