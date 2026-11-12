França: Ameaça de bomba na estação de Calais interrompe circulação de comboios internacionais

As autoriddaes avisaram que o alerta de bomba está a afetar as viagens ferroviárias internacionais. O serviço de alta velocidade Eurostar já anunciou que alguns dos seus comboios entre Londres e Paris estavam a ser afetados.

"A pedido das autoridades francesas, os comboios estão atualmente impedidos de passar pela estação de Calais-Fréthun. Isto está a causar atrasos em alguns serviços de e para Londres", disse a empresa em comunicado.

Antes disso, em Sevilha, no sul de Espanha, as autoridades tinham montado um dispositivo de segurança devido a a uma mala abandonada numa paragem do elétrico na Avenida de la Constitución.

De acordo com o Diário de Sevilla, tratou-se de um falso alarme, tendo sido realizada uma detonação controlada, pelas 10h38 locais (menos uma hora em Lisboa), como medida preventiva.