França: Ameaça de bomba na estação de Calais interrompe circulação de comboios internacionais
Foi emitido esta quinta-feira, 12 de novembro, um alerta de bomba na estação ferroviária de Calais-Frethun, em França.
A informação foi avançada pelo próprio departamento de Pas-de-Calais, numa publicação nas redes sociais.
Neste momentos estão a decorrer verificações de segurança para determinar se a ameaça é credível.
As autoriddaes avisaram que o alerta de bomba está a afetar as viagens ferroviárias internacionais. O serviço de alta velocidade Eurostar já anunciou que alguns dos seus comboios entre Londres e Paris estavam a ser afetados.
"A pedido das autoridades francesas, os comboios estão atualmente impedidos de passar pela estação de Calais-Fréthun. Isto está a causar atrasos em alguns serviços de e para Londres", disse a empresa em comunicado.
Antes disso, em Sevilha, no sul de Espanha, as autoridades tinham montado um dispositivo de segurança devido a a uma mala abandonada numa paragem do elétrico na Avenida de la Constitución.
De acordo com o Diário de Sevilla, tratou-se de um falso alarme, tendo sido realizada uma detonação controlada, pelas 10h38 locais (menos uma hora em Lisboa), como medida preventiva.