Ameaças de bomba afetam 1.700 escolas na Escócia, Irlanda do Norte e Irlanda

Mais de mil escolas na Escócia, pelo menos outras 300 na Irlanda do Norte e mais centenas na Irlanda, receberam falsas ameaças de bomba, semelhantes às recebidas por seis mil escolas em Itália.

Na Escócia, instituições de ensino em diversas regiões, incluindo a capital, Edimburgo, e Glasgow, foram alvo na quarta-feira de "mensagens ameaçadoras", que foram classificadas como falsos alarmes, disse um porta-voz da Polícia da Escócia.

"As nossas investigações determinaram que não há nada que sugira que representem uma ameaça real ou que exista um perigo maior para o público", afirmou o representante da polícia, citado pela emissora pública STV.

Acrescentou que a corporação avaliou que "não há necessidade de evacuar as escolas nem de impedir as crianças de comparecerem às aulas com base apenas no conteúdo dos e-mails".

A Unidade de Cibercrime e Fraude da Polícia da Escócia está a conduzir "uma investigação minuciosa para determinar a origem das mensagens", informou o porta-voz, acrescentando que os agentes estão a "colaborar com forças de segurança de todo o Reino Unido e de outros países".

Na Irlanda do Norte, a situação foi semelhante, com "mais de 300 escolas" a receberem ameaças, segundo informou a polícia local em comunicado, mencionando "e-mails semelhantes" aos registados na Escócia.

"Com base nas investigações e nas informações obtidas até ao momento, a polícia considera que este e-mail, proveniente de fora do Reino Unido, é um falso alarme", declarou a corporação, sublinhando que "as investigações continuam".

Da mesma forma, centenas de escolas no resto da ilha da Irlanda, incluindo a capital da República, Dublin, receberam e-mails com falsas ameaças de bomba.

Uma boa parte dos casos ocorreu na histórica província de Munster, que abrange o sudoeste da ilha, que registou mais de 400 mensagens deste tipo.

A polícia irlandesa disse que "tem conhecimento de uma comunicação genérica enviada a várias instituições de ensino", afirmou um porta-voz da corporação.

Salientou que "esta ameaça não é credível e não se recomenda a evacuação de qualquer instituição de ensino", segundo informou o portal de notícias irlandês The Journal, acrescentando que agentes do serviço de informações estão a participar na investigação.

O Ministério da Educação irlandês, por sua vez, informou que está "consciente" das ameaças e mantém contacto com as forças de segurança "a um nível elevado a propósito deste incidente".

Reforçando a orientação de que "não é necessário evacuar", a pasta solicitou às instituições de ensino que receberam o e-mail com a ameaça que "contactem os serviços de emergência através do número 999 e sigam as orientações" da polícia.

Cerca de seis mil escolas italianas receberam na quarta-feira uma ameaça de bomba por correio eletrónico que gerou alarme em toda a Itália, indicaram fontes do Ministério da Educação.

Nem todas as escolas foram evacuadas, mas várias centenas delas foram-no, enquanto a polícia realizava buscas por explosivos até concluir que a ameaça era falsa.

A primeira-ministra, Giorgia Meloni, disse que investigadores italianos estão a trabalhar com os homólogos europeus para identificar os autores destes ‘e-mails’ e recordou ainda as falsas ameaças de bomba que, recentemente, levaram ao desvio de dezenas de voos na Europa.

Segundo os meios de comunicação social italianos, a ameaça de bomba constava de um ‘e-mail’ assinado por “Mikhail Andropov, chefe do Vilayat (distrito) do Misoginistan”.

Já em outubro, centenas de escolas na Irlanda do Norte, na Escócia, na Hungria e na Sérvia foram alvo de falsas ameaças de bomba.

Estes ataques geram uma preocupação crescente na Europa quanto à possibilidade de uma escalada da guerra híbrida.