Ameaças de bomba levam à evacuação de centenas de escolas em Itália
Centenas de escolas em Itália foram esta quarta-feira, 11 de novembro, evacuadas devido a uma ameaça de bomba recebida por email. Segundo o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, 300 estabelecimentos de ensino, em várias cidades, foram afetados.
"Até ao momento, com base nas verificações efetuadas, não se constata qualquer elemento que permita considerar que exista um perigo concreto", afirmou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa mensagem divulgada nas redes sociais.
Escolas na Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte também receberam ameaças de bomba, noticia o Financial Times. Para as autoridades nacionais estas ameaças "não representam uma ameaça credível".
A chefe do governo italiano fez saber que o executivo "está a acompanhar com grande atenção as numerosas denúncias relativas a alertas de bomba em estabelecimentos de ensino".
"As forças da ordem e as instituições, a todos os níveis, estão empenhadas em monitorizar a situação e tranquilizar os cidadãos, as famílias e o pessoal escolar", assegurou.
Meloni referiu ainda que existe a possibilidade de se tratar de "uma estratégia destinada a gerar alarme e preocupação", garantindo que estão a ser "realizadas todas as investigações necessárias".
"É evidente que há uma estratégia em curso. É difícil dizer, neste momento, quem pode estar por trás disto. Os serviços de informação estão, naturalmente, a trabalhar para os identificar", disse, por sua vez, o ministro italiano com a pasta da Educação em entrevista ao canal de televisão La7, citada pela agência de notícias Ansa.
De acordo com o governante, "não há motivo para alarmismo, o conteúdo dos emails deixa claro que o risco real é praticamente inexistente". Giuseppe Valditara afirmou que aponta para a possibilidade de se tratar de um ciberataque. "Gostaria de tranquilizar todos: o elevado número de escolas envolvidas sugere que estas ameaças não têm qualquer credibilidade real", reiterou.
O envio do email, com a ameaça de bomba, dirigido a várias escolas do país, levou a primeira-ministra Giorgia Meloni a convocar uma reunião para esta tarde, de modo a avaliar a situação e a coordenar os meios necessários. Vão marcar presença vários ministros, mas também os responsáveis pelos serviços de informação e da Agência Nacional de Segurança Cibersegurança (ACN).
De acordo com a Ansa, esta não é uma situação nova, recordando que "um incidente semelhante ocorreu nos últimos dias, com um email enviado a 280 diretores".
Esta situação ocorre após as ameaças de bomba dirigidas a voos em vários países europeus, que levou a perturbações no tráfego aéreo.
"Faz parte de uma estratégia que agora é clara: semear o terror ou criar preocupação", considerou o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto. "Nem sempre são as estratégias de países estrangeiros ou de entidades hostis que estão por trás disto. Há também mitomaníacos e lunáticos que, num momento como este, mal podem esperar para semear o terror numa cidade ou região", disse o ministro, citado pelo Financial Times.
A agência de notícias italiana Ansa indica que a mensagem é assinada “Mikhail Andropov", denominado líder do" Vilayat de Misoginistan”. No email é referido que um "poderoso engenho explosivo" tinha sido deixado no estabelecimento de ensino, "com detonação à distância". Há também uma ameaça dirigida a Meloni. "Colocámos uma bomba no motor do carro da vossa primeira-ministra", lê-se no texto.
A polícia escocesa fez saber que as ameaças "foram enviadas em grande escala para listas de distribuição em todo o Reino Unido e na Irlanda do Norte". "A nossa avaliação continua a ser de que não representam uma ameaça credível", conclui.
Já o Ministério da Educação da Irlanda do Norte disse que "outro email ameaçador" tinha sido enviado a um "grande número de escolas", mas aconselhou que as escolas permanecessem abertas.