Ameaças de bomba levam à evacuação de centenas de escolas em Itália

"É evidente que há uma estratégia em curso. É difícil dizer, neste momento, quem pode estar por trás disto. Os serviços de informação estão, naturalmente, a trabalhar para os identificar", disse, por sua vez, o ministro italiano com a pasta da Educação em entrevista ao canal de televisão La7, citada pela agência de notícias Ansa.

De acordo com o governante, "não há motivo para alarmismo, o conteúdo dos emails deixa claro que o risco real é praticamente inexistente". Giuseppe Valditara afirmou que aponta para a possibilidade de se tratar de um ciberataque. "Gostaria de tranquilizar todos: o elevado número de escolas envolvidas sugere que estas ameaças não têm qualquer credibilidade real", reiterou.

O envio do email, com a ameaça de bomba, dirigido a várias escolas do país, levou a primeira-ministra Giorgia Meloni a convocar uma reunião para esta tarde, de modo a avaliar a situação e a coordenar os meios necessários. Vão marcar presença vários ministros, mas também os responsáveis pelos serviços de informação e da Agência Nacional de Segurança Cibersegurança (ACN).

De acordo com a Ansa, esta não é uma situação nova, recordando que "um incidente semelhante ocorreu nos últimos dias, com um email enviado a 280 diretores".

Esta situação ocorre após as ameaças de bomba dirigidas a voos em vários países europeus, que levou a perturbações no tráfego aéreo.

"Faz parte de uma estratégia que agora é clara: semear o terror ou criar preocupação", considerou o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto. "Nem sempre são as estratégias de países estrangeiros ou de entidades hostis que estão por trás disto. Há também mitomaníacos e lunáticos que, num momento como este, mal podem esperar para semear o terror numa cidade ou região", disse o ministro, citado pelo Financial Times.

A agência de notícias italiana Ansa indica que a mensagem é assinada “Mikhail Andropov", denominado líder do" Vilayat de Misoginistan”. No email é referido que um "poderoso engenho explosivo" tinha sido deixado no estabelecimento de ensino, "com detonação à distância". Há também uma ameaça dirigida a Meloni. "Colocámos uma bomba no motor do carro da vossa primeira-ministra", lê-se no texto.

A polícia escocesa fez saber que as ameaças "foram enviadas em grande escala para listas de distribuição em todo o Reino Unido e na Irlanda do Norte". "A nossa avaliação continua a ser de que não representam uma ameaça credível", conclui.

Já o Ministério da Educação da Irlanda do Norte disse que "outro email ameaçador" tinha sido enviado a um "grande número de escolas", mas aconselhou que as escolas permanecessem abertas.