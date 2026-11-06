Ameaça de bomba em avião da Ryanair com destino a Lisboa
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Ameaça de bomba em avião da Ryanair com destino a Lisboa

Aparelho aterrou em segurança, mas estão a decorrer diligências de segurança.
Sofia Fonseca
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Uma ameaça de bomba num avião com destino a Lisboa obrigou, na manhã desta sexta-feira, 6 de outubro, à realização de várias diligências de segurança por parte das autoridades.

De acordo com uma informação avançada pela CNN Portugal, um voo da Ryanair que partiu de Roma foi alvo de uma ameaça de bomba, tendo aterrado em segurança às 8h00 no aeroporto Humberto Delgado.

O DN aguarda esclarecimentos da ANA - Aeroportos de Portugal, mas tudo indica que se trata de mais um episódio de uma série de ameças que têm sido dirigidas a aviões de várias companhias aéreas e que têm provocado condicionamentos nos aeroportos europeus.

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