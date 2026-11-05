Mais uma série de ameaças de bomba em vários voos na Europa

Ameaças de bomba obrigaram esta quinta-feira, 5 de novembro, vários aviões comerciais a realizar aterragens não planeadas em toda a Europa, naquele que e o mais recente episódio de uma série de ameaças contra voos na Europa, depois de há dois dias, pelo menos, 10 voos terem sido afetados.

Um avião comercial A320, que fazia esta quinta-feira a rota entre Dublin e Roma, foi desviado para a base aérea de Évreux, no noroeste de França, devido a uma ameaça de bomba, disseram as autoridades francesas.

O Governo de Paris anunciou o sucedido, afirmando que está a acompanhar a situação "em tempo real".

Além disso, a agência Reuters avança que os meios de comunicação belgas informaram que um avião comercial da companhia polaca LOT foi forçado a aterrar no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas.

Um outro aparelho, da Finnair, proveniente de Helsínquia, foi escoltado em segurança até à sua aterragem prevista em Roma pela Força Aérea italiana, disse uma fonte próxima do assunto.

Alem disso, segundo as autoridades búlgaras dois aviões que partiram de Madrid e Copenhaga aterraram de emergência em Sófia e um outro, que viajava de Londres, aterrou em Plovdiv devido a ameaças de bomba.

Também quatro aviões com destino a Praga, na República Checa, receberam ameaças de bomba, adiantou da Sky News.

A polícia checa detalhou, em comunicado, que a ameaça dizia respeito a um "dispositivo explosivo improvisado" que tinha sido colocado a bordo, indicando que a credibilidade das ameaças foi avaliada "como baixa".

"No entanto, não estamos a subestimar a ameaça e, por isso, foram ativadas todas as medidas de segurança necessárias, com impacto mínimo nos passageiros e nas operações do aeroporto", realçou a polícia.

Após a realização de inspeções de segurança, não foram encontrados explosivos nos quatro aviões alvo de ameaças de bomba em Praga, revelou um porta-voz da polícia, avançou a agência de notícias CTK, citada pela Sky News.

Na terça-feira, pelo menos 10 voos comerciais na Europa foram afetados por ameaças de bomba que, segundo as autoridades dos países envolvidos, se revelaram falsas.

Segundo fontes contactadas pela AFP na terça-feira, pelo menos quatro dos alertas afetaram voos da companhia aérea irlandesa Ryanair: um que ligava Manchester (Inglaterra) a Múrcia (Espanha), um de Lisboa para Roma (Itália), outro de Dublin (Irlanda) para Roma e um de Dublin para Sofia (Bulgária).

Outros dois voos com destino a Varsóvia, na Polónia, um da companhia escandinava SAS proveniente de Copenhaga e outro da companhia polaca LOT que partiu do aeroporto londrino de Heathrow, também foram alvo de alertas.

Também um voo da Wizz Air que ligava Bérgamo (Itália) a Sofia registou um alerta de bomba.

Na terça-feira, a polícia britânica indicou ter sido informada de ameaças que visavam "quatro aviões que iriam descolar ou aterrar no aeroporto de Heathrow", bem como de um alerta que visou um avião em Manchester, sem especificar de que voos se tratava.

Todos os aviões foram inspecionados à aterragem, sem que tenha sido encontrado qualquer dispositivo suspeito, adiantaram as autoridades britânicas.