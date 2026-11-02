Voo da Wizz Air desviado para o aeroporto de Budapeste devido a "ameaça de bomba"

Com partida de Londres e com destino a Sófia, capital da Bulgária, um voo da Wizz Air foi esta segunda-feira, 2 de novembro, desviado para o aeroporto de Budapeste devido a uma ameaça de bomba.

Um caça húngaro foi mobilizado para escoltar a aeronave e garantir a aterragem em Budapeste, informou o ministro da Defesa da Hungria, Romulusz Ruszin-Szendi.

"Um voo da Wizz Air, que seguia de Londres para Sófia, recebeu uma ameaça de bomba. Como consequência, a aeronave desviou-se da sua rota original e solicitou autorização para aterrar no Aeroporto Internacional Liszt Ferenc, em Budapeste", referiu o ministro numa mensagem publicada nas redes sociais. "Os nossos militares demonstraram, mais uma vez, que, em caso de necessidade, podem ser mobilizados imediatamente e são capazes de garantir a segurança do espaço aéreo da Hungria.", destacou o governante nas redes sociais.

Um porta-voz da Wizz Air confirmou, em comunicado, que o voo que fazia a ligação de Londres Luton a Sófia "foi desviado para Budapeste após uma ameaça de bomba recebida durante o voo." A companhia aérea, citada pela BBC, informou, posteriormente, que uma inspeção tinha sido "concluída" e que "nada foi encontrado".

A empresa indicou que a aeronave aterrou "em segurança", segundo "os protocolos e procedimentos de segurança pertinentes". O avião "deslocou-se para uma posição designada, onde as autoridades competentes realizaram as verificações de segurança necessárias na aeronave e nos passageiros".

A empresa afirmou ainda estar a colaborar com as autoridades. "A segurança dos passageiros e da tripulação continua a ser a nossa maior prioridade", realçou.

Após a aterragem em segurança, o caça "regressou à sua base em Kecskemét, enquanto a polícia assumiu as medidas necessárias", acrescentou o ministro húngaro.