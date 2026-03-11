Agência bancária de Lamas, na Feira, evacuada devido a ameaça de bomba

Uma agência bancária de Santa Maria de Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira, foi evacuada esta quarta-feira, 11 de março, devido a uma ameaça de bomba, o que resultou também em cortes de estrada, disse fonte local e a instituição financeira envolvida.A situação deu-se por volta das 12:30 e ocorreu no Millennium BCP, que já confirmou a ocorrência, disse estar a colaborar com as autoridades e remeteu outros detalhes para mais tarde.O estabelecimento bancário terá então acionado os protocolos de segurança, o que levou a GNR – cujo quartel local está situado a menos de um quilómetro de distância – a evacuar o edifício do banco, uma barbearia e outras lojas contíguas, cortando também ao trânsito viário e pedonal as ruas no perímetro da agência.“O que a GNR nos contou é que um homem de gorro e óculos entrou no banco, deixou lá um saco, disse que ele tinha explosivos e voltou a sair sem nada”, relata à Lusa um dos clientes da barbearia evacuada.Contactada a GNR de Lamas, ninguém atendeu a chamada. No comando da GNR de Aveiro, só confirmaram que foram destacados vários agentes para o local, mas não foi disponibilizada mais informação.