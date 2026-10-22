Fragata ‘Trishul’ esteve em Lisboa para mostrar face mais moderna da Marinha Indiana

Trishul significa Tridente em hindi e refere-se ao símbolo de Xiva, uma das principais divindades hindus. O nome foi já usado por outro navio indiano, que esteve envolvido na Operação Vijay (a tomada de Goa em 1961), e também na Guerra Indo-Paquistanesa de 1971. O moderno INS Trishul fez nos últimos tempos ações de proteção de navios mercantes indianos ou com tripulações indianas no estreito de Bab El-Mandeb, a passagem do Oceano Índico para o Mar Vermelho. Antes da escala em Portugal, a fragata participou em exercícios com a Marinha Francesa e depois com a Marinha Britânica.

Num artigo publicado no DN na véspera da entrada do navio no Tejo, o embaixador Puneet R. Kundal referia esta visita e a do Sudarshini, assim como uma série de recentes acordos intergovernamentais e parcerias empresariais, como prova do que diz ser (era o título) o “rumo a uma nova aliança marítima e tecnológica: a evolução das relações de defesa entre a Índia e Portugal”.

Ao serviço de uma nação com longuíssima tradição marítima (foi um piloto do Guzarate que conduziu Vasco da Gama na última etapa da viagem que levou o português a Calicute em 1498), a Marinha Indiana tem hoje dois porta-aviões ao serviço e também três submarinos de propulsão nuclear, expoentes de uma frota que, apontam as previsões oficiais, até 2035 deverá atingir os 200 navios de guerra.