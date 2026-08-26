A Índia e o mar

Há dias, num artigo no DN, o embaixador da Índia em Portugal alertava para a chegada a Lisboa do INS Sudarshini, e falava de “um encontro entre duas civilizações marítimas”. Tive oportunidade de visitar o navio-escola indiano, já no Tejo, e ouvir Puneet R. Kundal sublinhar de novo a relação entre os dois países, e a transformação que trouxe ao mundo a chegada dos portugueses a Calicute no final do século XV. Na visita estava também o adido de Defesa, o coronel Rohan Falnikar, baseado em Roma. O embaixador, num breve discurso aos convidados, incluindo representantes da Marinha Portuguesa, referiu o simbolismo de ter visto do Restelo, onde vive, o INS Sudarshini a entrar no Tejo, passando frente à Torre de Belém.

Muito se pode dizer sobre Vasco da Gama e a Índia, desde o comandante do INS Sudarshini, N. Ravikanth, referir como as navegações portuguesas de há cinco séculos são estudadas pelos futuros marinheiros, até ao facto, já salientado pelo embaixador no artigo no DN, de o veleiro de três mastros ter sido construído num estaleiro na cidade de Vasco da Gama, em Goa. Relevante é, sem dúvida, que tenha sido um piloto do Gujarate, conhecedor da navegação na época das Monções, a ter feito a ligação entre a Costa Oriental de África e o Malabar, onde a Armada Portuguesa chegou a 20 de maio de 1498. Há uma versão que atribui a etapa final da descoberta do caminho marítimo para a Índia ao árabe Ibn Majid, mas historiadores como José Manuel Garcia, com quem conversei sobre o tema, garantem ter sido um piloto do Gujarate.

Com um litoral imenso, a Índia reivindica cinco mil anos de tradição marítima. “A Índia é uma geografia aberta pelo mar. Estamos contectados pelo mar a todos os outros, e estamos há milénios”, disse-me, em entrevista em 2024, numa visita a Lisboa, Shivshankar Menon, que foi Conselheiro de Segurança Nacional da Índia.

O INS Sudarshini é um embaixador flutuante da Índia. Tal como a Sagres o é para Portugal. E uma escola também. “Apesar de contarmos com a mais recente automação e tecnologia, ensinamos aos cadetes astronavegação, navegação celeste e localização visual de embarcações sem o uso de GPS, além de como se comunicar visualmente com qualquer outra embarcação que cruze o nosso caminho no mar. Temos todos os equipamentos modernos disponíveis, mas é importante que os cadetes compreendam como a navegação era antigamente, quando nenhuma dessas tecnologias existia”, explicou o comandante.